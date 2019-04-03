Певицу в Таджикистане оштрафовали за то, что она пригласила друзей на день рождения

Душанбе, 3 апреля. Власти Таджикистана оштрафовали певицу Фирузу Хафизову за то, что она пригласила на день рождения подруг и друзей.

Суд Душанбе пришел к выводу, что артистка нарушила закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан». Согласно местным традициям, отмечать день рождения можно только в семейном кругу. Теперь девушка должна будет выплатить государству 5 тысяч сомони (500 долларов), пишет «Интерфакс».

Отметим, что Таджикистан является крайне консервативной страной с традиционалистским уклоном. В декабре прошлого года власти Таджикистана запретили прокат фильма «Богемская рапсодия» о лидере группы Queen Фредди Меркьюри. Причиной для такого решения стали «провокационные сцены». При этом специалисты не пояснили, о каких именно сценах фильма идет речь. Напомним, что Меркьюри был бисексуалом. Вероятнее всего, сцены, освещающие эту сторону жизни певца, и смутили лицензионную комиссию Таджикистана.

Биографическая лента Брайана Сингера «Богемская рапсодия» рассказывает о том, как британская рок-группа Queen добилась всемирного успеха. В частности, в картине показан триумфальный концерт группы Live Aid.

В Таджикистане также запрещено праздновать Хэллоуин, устраивать пышные свадьбы и похороны, носить короткие шорты и юбки, курить кальяны в кафе и использовать дроны. Кроме того, в стране могут ввести запрет на некоторые боевые искусства. Так, под запрет могут попасть бокс, смешанные единоборства, панкратион и профессиональный рукопашный бой.