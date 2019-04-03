Володин оценил значение встречи Путина с президентом Анголы

Москва, 3 апреля. Встреча президентов России и Анголы Владимира Путина и Жуана Лоуренсу, запланированная на 4 апреля, придаст импульс и межпарламентскому сотрудничеству двух стран. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с лидером южноафриканского государства.

Президент Анголы прибыл в Россию с официальным визитом в среду. В ходе беседы с Лоуренсу Володин оценил значение встречи лидеров двух стран и подчеркнул, что отношения Госдумы с депутатами парламентов африканских стран динамично развиваются.

«Конечно, ваш приезд — серьезный импульс к тому, чтобы они стали еще более динамичными», — отметил политик.

Володин напомнил о планах Госдумы провести в июле 2019 года конференцию «Россия — Африка». Пользуясь случаем, он обратился к Лоуренсу с предложением отправить на мероприятие делегацию от ангольского парламента. По словам спикера, в рамках конференции планируется обсуждение сотрудничества в сфере гуманитарных проектов и образования, а также развития деловых отношений.

Напомним, президент Анголы пробудет в России с официальным визитом четыре дня. Москву Лоуренсу посетит по приглашению президента РФ. У лидера Анголы запланирована насыщенная программа, сообщает Journal De Angola. В столице России пройдут переговоры на высшем уровне между делегациями стран, где будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, в конце февраля 2019 года глава российского МИД Сергей Лавров провел встречу с ангольским коллегой Мануэлом Домингушем Аугушту. Стороны договорились развивать сотрудничество в инвестиционной и торгово-экономической областях и призвали повысить эффективность деловых и гуманитарных контактов между двумя странами.