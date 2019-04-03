Канделаки прокомментировала нападение на Уткина

Москва, 3 апреля. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала нападение на журналиста Василия Уткина. По ее словам, она «ни при чем».

«Я ни при чем», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин сообщил, что накануне неизвестный напал на него в Москве. По его словам, после тренировки футбольной команды «Эгриси» молодой человек в капюшоне распылил содержимое баллончика ему в лицо. Уткин отметил, что злоумышленник параллельно снимал происходящее на телефон «для отчетности».

При этом комментатор предположил, что нападение могли совершить только два человека, однако не уточнил, кто именно. Позже стало известно, что журналист не будет подавать заявление в полицию.

Ранее у Канделаки и Уткина произошел конфликт. Журналисты устроили в социальных сетях перепалку, позже сообщалось, что конфликт исчерпан. При этом Уткин отказался работать на телеканале «Матч ТВ» под руководством Канделаки. По его мнению, «никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина».

Стоит напомнить, что комментатор пару недель назад сделал несколько громких заявлений, касающихся тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и агента Алана Агузарова.