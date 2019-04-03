Адвокат показал, где находится Гульнара Каримова

Ташкент, 3 апреля. Адвокат дочери первого президента Узбекистана Грегуар Манжа встретился с ней в женской колонии в столице Узбекистана. Соответствующую информацию передает Генеральная прокуратура страны.

Встреча с дочерью первого президента республики Ислама Каримова Гульнарой прошла 1 и 2 апреля согласно уголовно-процессуальному законодательству республики.

Отметим, ранее Манжа опубликовал в соцсетях фото Зангиатинской женской тюремной колонии и сообщил, что приехал в Ташкент для встречи с Каримовой.

«Только что прибыл в Зангиотинскую женскую тюремную колонию №21. Пытаюсь получить приемлемые условия для встречи с клиентом», – написал адвокат Грегуар Манжа.

Напомним, в декабре 2017 года Каримову, которую считали наследницей Ислама Каримова и «узбекской принцессой», приговорили к десяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов, хищениях, мошенничестве, махинациях с иностранной валютой, подделке документов и легализации доходов, полученных незаконным путем, но в июле 2018 года наказание было заменено на ограничение свободы сроком на пять лет.

Однако накануне предъявления обвинения США против Каримовой, которую обвиняют во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов, она была отправлена отбывать остаток срока в колонию из-за ряда нарушений. Эксперт по Центральной Азии, главный редактор информагентства «Фергана» Даниил Кислов в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что на самом деле последние пять лет о Гульнаре Каримовой нет хоть сколько-нибудь достоверных сведений.