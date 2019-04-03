Против мэра Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Следствие против мэра
В Крыму возбуждено уголовное дело против главы Евпатории Андрея Филонова. Утром силовики нагрянули к нему с обысками — домой и в городскую администрацию. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, которое по информации ФСБ повлекло тяжкие последствия. По словам самого Филонова, произошло это из-за конфликта при назначении руководителя в одном из муниципальных органов. По имеющимся данным, градоначальник назначил на административную должность отца своей гражданской жены. Отметим, что накануне городской суд постановил уволить Филонова с поста главы города. Но, несмотря на объявленное решение, в законную силу оно пока не вступило, а Филонов, возглавляющий Евпаторию вот уже пять лет, готовит апелляцию в Верховный суд Крыма.
Закон о «пьяных» ДТП
А в Госдуме сейчас всерьез задались вопросом безопасности на дорогах. Депутаты готовят закон об усилении наказания за «пьяное» вождение. Сам документ могут внести в Думу уже на следующей неделе:
«Мы все наблюдали в СМИ, когда пьяные водители разъезжали по детским площадкам, по пешеходным переходам. И возникало ощущение, что закон не действует. Мы хотим сделать так, чтобы сохранить жизнь наших граждан, чтобы не было искушения садиться за руль в пьяном состоянии», — Василий Пискарев, глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Вот и статистика ГИБДД показывает: смертность в ДТП за последние годы снизилась, но вот число аварий с пьяными водителями, к сожалению, растет. Сейчас депутаты предлагают увеличить максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. И тогда соблазн сесть за руль в нетрезвом виде уж точно поубавится.
НАТО в Черном море
НАТО обеспечит безопасность Украины в Керченском проливе. Такое заявление сделала постпред США при альянсе Кей Хатчисон. Причиной, само собой, стала якобы «российская угроза» в регионе — НАТО планирует ввести свои суда и обеспечить проход украинских, все это вкупе с воздушной разведкой. Однако в Госдуме уже удивились таким решениям: в частности, член комитета по обороне Александр Шерин. В разговоре с корреспондентом ФАН он назвал действия альянса не иначе как ребячеством. Которое приведет к серьезным последствиям в случае провокаций. Решится ли Запад на открытое противостояние с Россией — остается лишь гадать.
Роскосмос и NASA
Но далеко не во всем Россия и США столь категорично расходятся. И касается это, конечно же, космической сферы. Во всяком случае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отношения с американцами из NASA назвал просто великолепными. Причем как рабочие, так и личные. По его словам, профессионалы из космической отрасли прекрасно осознают потребность друг в друге. К слову, чуть ранее NASA и Роскосмос достигли предварительного соглашения об участии в проекте по высадке на Луну. Хотелось бы надеяться, что страны и дальше продолжат работу по совместному изучению межзвездного пространства.