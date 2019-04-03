Путин на открытии завода Mercedes призвал поддержать иностранных инвесторов

Москва, 3 апреля. Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода Mercedes-Benz в Подмосковье напомнил, что Россия открыта к сотрудничеству с иностранными инвесторами, желающими вкладывать деньги в открытие новых производств.

«Мы и в будущем будем, безусловно, поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнерами», — сказал Путин.

Напомним, завод в индустриальном парке «Есипово» — первый в России завод Mercedes. Его начали строить летом 2017 года. Автомобильный концерн Mercedes намерен суммарно вложить в производство около 16 миллиардов рублей.

На завод Mercedes Владимир Путин прибыл на российском автомобиле Aurus.