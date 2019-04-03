Эксперт объяснил, почему заморозка цен на бензин в РФ будет продлена

Правительство и нефтяники пока не договорились о продлении заморозки цен на бензин, срок действия которой закончился 31 марта. Восстановить соглашение, заключенное в октябре прошлого года, попробует премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании 4 апреля.

Без вмешательства главы кабмина заинтересованные стороны — Минэнерго, Минфин, ФАС и нефтяные компании — не смогли прийти к новому соглашению о заморозке цен. Как пишут «Ведомости», ссылаясь на источники в указанных ведомствах, им не удалось договориться из-за проблемы компенсаций поставщикам топлива и выпадающих доходов бюджета. Однако цены на бензин из-за этого не подскочили, поскольку нефтяники опасаются, что в этом случае правительство, руководствуясь буквой закона, доведет экспортную пошлину на топливо до 90% от экспортной пошлины на нефть.

По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, несмотря на существующие в правительстве разногласия, проект нового соглашения завтра все-таки будет разработан.

«Завтрашние переговоры, я уверен, приведут к новой заморозке цен на бензин и дизельное топливо. И параллельно будет вырабатываться механизм, который ограничит рост цен на топливо в дальнейшем. Потому что это очень важно для страны с огромными расстояниями и транспортными издержками, где поднимается аграрный сектор, который не может обойтись без топлива. Задрать цены на бензин, как в Евросоюзе, неправильно, это значит — убить сельхозпроизводителей», — отметил Василий Колташов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Экономист подчеркнул, что позиция Медведева по бензину и дизельному топливу основана на интересах агрохолдингов, которые потребляют огромное количество топлива и заинтересованы в том, чтобы цены на него не росли.

«Рост транспортных издержек приводит к подорожанию товаров, не связанных с производством сельхозпродуктов, и негативно отражается на внутреннем спросе. И это, конечно, важнее, чем флешмобы в соцсетях под девизом «Нам не нравится дорогой бензин, а нравится дешевый». Но и возросшая активность граждан, безусловно, сказывается на ситуации, поскольку там, где люди молчат и со всем соглашаются, цены растут беспредельно», — заметил Колташов.

Собеседник ФАН напомнил также, что осенью прошлого года, когда был резкий скачок цен на бензин, возмутивший общественность, и государство было вынуждено вмешаться в эту историю и поставить свои условия нефтяникам, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство вообще может запретить вывоз нефтепродуктов из России.

«Это тоже очень важные слова, хотя сегодня они кажутся фантастическими. Думаю, когда-нибудь мы к этому все-таки придем. И тогда в России появятся перерабатывающие мощности. И будут низкие цены на бензин и дизтопливо, и будет устойчивый рубль, ограничивающий их рост», — сказал Василий Колташов.

В завтрашнем заседании, посвященном продлению заморозки цен на топливо, глава кабмина предложит варианты, которые устроят все стороны, полагает эксперт.