Почему США надеются на скорое вступление Северной Македонии в НАТО

США надеются, что Северная Македония сможет присоединиться к НАТО уже этой осенью. Об этом с воодушевлением заявила постпред Соединенных Штатов при Альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

По ее словам, Вашингтон всячески приветствует стремление Скопье стать полноправным членом НАТО. Однако в России со скепсисом относятся к такой риторике Североатлантического альянса и предрекают новый кризис на Балканах, если Северная Македония станет союзником США.

Как подчеркнул политолог, публицист, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, НАТО — уже давно не та организация, в уставе которой был четко прописан смысл ее существования — оборона от потенциальных угроз, а не их создание. В беседе с Федеральным агентством новостей он напомнил, что после развала Организации Варшавского договора, целесообразность Североатлантического альянса встала под вопрос.

«Он декларировался как оборонный союз, даже в уставе организации об этом написано. И нужно было определиться: какую роль Альянс будет выполнять, и нужно ли его вообще сохранять. На Балканах, а именно в Югославии, НАТО показала себя во всей красе и продемонстрировала, что это не оборонный союз, а наступательный, агрессивный. Последующие действия Альянса только укрепляли в этой мысли — он устремился на восток, начал размещать вооружение и приближаться к российским границам», — объяснил Крутаков, напомнив о развертывании американских пусковых установок в Польше и Румынии.

Как отметил политолог, «НАТО — это инструмент агрессии, а не обороны». Он предположил, что блок под давлением США может разместить военный контингент и оружие в республике, что грозит дестабилизацией в регионе.

«Ситуация с Северной Македонией — очередное подтверждение враждебной политики Альянса, — рассказал собеседник ФАН. — США вполне могут разместить там или базу свою, или войска. Это может стать еще одним рычагом давления на Грецию, которая считает Скопье частью своей территории. Теперь есть Северная Македония и Республика Македония в составе Греции, рано или поздно они ведь должны объединиться, в чем хочет принять участие Вашингтон».

Резюмируя, эксперт заявил, что присоединение Северной Македонии к НАТО создаст напряжение на всем Балканском полуострове.

Напомним, в сентябре 2018 года в Македонии состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония. Переименования Республики Македония добивалась Греция еще с момента провозглашения независимости бывшей югославской республики в 1991 году. В Афинах указывали, что аналогичное название носит крупнейший греческий регион, и считали это угрозой территориальной целостности. По этой причине Греция блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Северной Македонии к НАТО дестабилизирует ситуацию на Балканах. Он также напомнил, что и процедура переименования республики проходила с нарушениями.