Москва, 3 апреля. Представители трех парламентских партий Эстонии раскритиковали решение президента Керсти Кальюлайд посетить Москву в апреле и встретиться с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что эстонский лидер прилетит в российскую столицу и будет присутствовать на открытии отреставрированного исторического здания посольства Эстонии. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эстонская сторона обратилась к Москве с запросом организовать встречу Кальюлайд с российским президентом Владимиром Путиным. Мероприятие сейчас готовится.

Эстонские политики раскритиковали президента за решение посетить Москву. Как передает Sputnik Эстония со ссылкой на местные средства массовой информации, комментируя предстоящий визит Кальюлайд в Россию, бывший посол Эстонии в РФ Марина Кальюранд уточнила, что для «президента недостойно посещать страну», с которой у Таллина нет «добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества». Кроме того, член Партии реформ Марко Михкельсон заявил, что «визит возник на пустом месте». Он попросил главу государства дать парламенту и общественности исчерпывающее разъяснение своего решения.

Напомним, Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Это первый визит эстонского президента в Россию за восемь лет.

12 марта 2019 года внешняя разведка Эстонии назвала Россию «единственным государством, представляющим угрозу для стран Балтии», об этом сказано в ежегодном докладе эстонского департамента внешней разведки.

Эстонские разведчики заявили, что якобы Москва продолжает укреплять военную мощь у своих западных границ, а также формирует подразделения у границ с Украиной, Грузией и Эстонией.

В Москве не раз отмечали, что нападение на другие страны противоречит военной концепции РФ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в НАТО прекрасно понимают, что Россия не собирается на кого-либо нападать. Тем не менее «угрозу нападения РФ» используют в качестве предлога для размещения вооружения в Европе.

Ранее стало известно, что Эстония может заявить права на российские земли. Это связано с изменением политической обстановки в Эстонии и укреплением позиций Консервативной народной партии (EKRE), которая уже предъявляла претензии на российский Ивангород.