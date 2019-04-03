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Названы сроки выхода компактного iPhone

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Названы сроки выхода компактного iPhone

Купертино, 3 апреля. Компания Apple планирует выпустить компактный iPhone в 2020 году. Как сообщают источники СМИ, диагональ экрана новой модели смартфона составит 5,42 дюйма.

Отмечается, что компания также планирует создать модели смартфонов с 6,06- и 6,67-дюймовыми дисплеями.

Как сообщили источники издания Digitimes, Apple также планирует небольшое обновление линейки своей продукции. На рынке появятся улучшенные версии смартфонов iPhone XS и XR. Всего компания планирует продать около 80 миллионов iPhone в первой половине 2019 года. К 2020 году продажи должны составить 180 миллионов смартфонов.

Отмечается, что оригинальный iPhone SE вышел в 2015 году. Сейчас эта модель является самой компактной в линейке смартфонов Apple, которую компания продолжает поддерживать. Производство iPhone SE было прекращено после анонса модели XS.

Ранее в Сети появился первый чертеж iPhone XI. По информации СМИ, чертеж нового гаджета был обнародован случайно — из-за ошибки поставщиков комплектующих для смартфона.

Автор: Регина Пак
Источник: Digitimes
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