Сирия, 3 апреля. ВКС РФ ударили по укрытиям «Ан-Нусры»*** на юге Идлиба. Адвокаты в Алеппо подали иск против Трампа по факту вмешательства во внутренние дела САР. Иракские военные сбросили листовки с призывом выдать местонахождение Аль-Багдади, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по убежищам «Ан-Нусры» на юге Идлиба.

Курды: лишились трех своих бойцов во время последних нападений боевиков ИГ1 в восточной части Дейр-эз-Зора; задержали пять человек в городе Ракка.

Международная коалиция: активизировала боевые вылеты у месторождения Аль-Омар в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: продолжают патрулировать демилитаризованную зону в Идлибе и Хаме.

ВВС Ирака: сбросили листовки в иракском Аль-Анбаре с призывом выдать местонахождение главы ИГ Абу Бакра Аль-Багдади.

Провинция Алеппо

Новостной портал SANA News сообщил о том, что юристы из города Алеппо подали иск против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по факту вмешательства во внутренние дела Сирии, а также подрыва престижа сирийского государства. Отмечается, что текст искового заявления был распространен в социальных сетях. Напомним, силы США и возглавляемой ими международной коалиции находятся в САР, не имея на то согласия со стороны законного правительства. Кроме того, американские ВВС несут ответственность за гибель сотен мирных жителей во время операции по захвату Ракки, а также в ходе столкновений в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Manar News опубликовало сведения о последствиях недавних вылазок террористов «Исламского государства»1, о которых сообщалось несколькими часами ранее. Стало известно, что в результате нападения группы боевиков в районе нефтяного поля Аль-Омар были убиты два бойца «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Кроме того, атака ИГ у города Дибан привела к гибели по меньшей мере одного из курдских бойцов.

После налетов джихадистов военные самолеты международной коалиции вновь активизировали боевые вылеты недалеко от Аль-Омара, передает Twitter-канал (DeirEzzor24). Таким образом, несмотря на недавние заявления курдов и Вашингтона о якобы достижении ими полной победы над ИГИЛ1, боевики все еще представляют угрозу для стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР), преимущественно в районах, оккупированных «демократической армией».

Провинция Идлиб

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что российские ВКС возобновили боевые вылеты в южной части региона. Точечные авиаудары военных самолетов РФ пришлись по военным объектам террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1. Под огнем оказались зоны дислокации джихадистов в горных районах Наби-Аюб и Аз-Завия. Данные о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, несмотря на формирование демилитаризованной зоны, боевики «Ан-Нусры» не прекращают обстреливать позиции Сирийской арабской армии (САА), а также населенные пункты, находящиеся на подконтрольных САА территориях, что вынуждает правительственные войска и их союзников принимать ответные меры.

Тем временем турецкие военные продолжают патрулировать районы на линии соприкосновения сил САР и радикалов вооруженной оппозиции. По данным новостного портала Halab Today TV, патруль ВС Турции был замечен в районе трассы, пролегающей между постами наблюдения в Сармине и Муреке.

Провинция Ракка

Новый взрыв произошел в административном центре провинции. Согласно сведениям агентства новостей Al Manar News, инцидент привел к ранению мужчины и женщины. Предполагается, что бомба была заложена террористами «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий. Напомним, город все еще не был полностью зачищен от мин и СВУ, установленных боевиками ИГ, это практически ежедневно приводит к гибели гражданских лиц.

Между тем тот же интернет-портал передает, что в Ракке были арестованы пять человек. О причинах их задержания ничего неизвестно. Местные активисты полагают, что они попали под арест в рамках принудительной мобилизации, проводимой курдами незаконно.

Ирак

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что в иракской провинции Аль-Анбар, граничащей с сирийским Дейр-эз-Зором, прошли вылеты иракской авиации во время которых военные правительственной армии сбросили листовки с призывом выдать местонахождение главы «Исламского государства» Абу Бакра Аль-Багдади. В качестве вознаграждения за предоставление данных, которые впоследствии приведут к аресту Аль-Багдади, власти страны пообещали выплатить 25 миллионов долларов. Предполагается, что лидер ИГИЛ скрывается, перемещаясь между своими убежищами на юго-востоке Сирии и западе Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)