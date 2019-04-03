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Американские СМИ узнали, как Байден шантажировал власти Украины

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Американские СМИ узнали, как Байден шантажировал власти Украины

Вашингтон, 3 апреля. Бывший вице-президент США Джо Байден признался в шантаже президента Украины Петра Порошенко. Украинским властям было выдвинуто условие для получения кредита в размере миллиарда долларов, пишет журналист Джон Соломон в The Hill.

Как пишет News Front, вмешательство Вашингтона в дела Украины может с легкостью затмить скандал вокруг так называемого «российского следа», который так и не нашел доказательств.

Исходя из данных, которые смог получить Соломон, стало известно о сделке, которую заключили Байден и Порошенко в 2014 году. Бывший вице-президент США шантажировал главу Украины, угрожая отказать в предоставлении кредита в размере миллиарда долларов. Для получения денег Киеву нужно было выполнить одно условие — уволить генпрокурора страны Виктора Шокина.

Как поясняет автор статьи, Шокин проводил проверку газовой фирмы Burisma, одним из владельцев которой был сын американского политика Хантер Байден.

«Я сказал: «Вы не получите миллиард», — признался Байден в одном из своих интервью. — Я посмотрел на них [представителей украинской власти] и сказал: «Я уеду через 6 часов. Если прокурора не уволят, то денег вы не получаете».

Американские СМИ узнали, как Байден шантажировал власти Украины

Слова Байдена подтвердили киевские чиновники. Кроме того, Шокин успел рассказать Соломону перед своим увольнением о коррупционных махинациях, в которых замешен Байден-младший.

Американский журналист, проанализировав банковские данные, отметил, что фирма сына Байдена Rosemont Seneca Partners LLC регулярно получала от Burisma порядка 166 тысяч долларов в месяц с весны 2014 по осень 2015 года.

После увольнения Шокина все резонансные дела были переданы в НАБУ, руководство которого тесно связано с американским посольством. Расследование против Burisma было замято, а возобновил дело уже Юрий Луценко, который провел его в интересах киевского режима.

Автор: Катерина Иванова
Источник: News Front
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