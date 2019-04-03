Американские СМИ узнали, как Байден шантажировал власти Украины

Вашингтон, 3 апреля. Бывший вице-президент США Джо Байден признался в шантаже президента Украины Петра Порошенко. Украинским властям было выдвинуто условие для получения кредита в размере миллиарда долларов, пишет журналист Джон Соломон в The Hill.

Как пишет News Front, вмешательство Вашингтона в дела Украины может с легкостью затмить скандал вокруг так называемого «российского следа», который так и не нашел доказательств.

Исходя из данных, которые смог получить Соломон, стало известно о сделке, которую заключили Байден и Порошенко в 2014 году. Бывший вице-президент США шантажировал главу Украины, угрожая отказать в предоставлении кредита в размере миллиарда долларов. Для получения денег Киеву нужно было выполнить одно условие — уволить генпрокурора страны Виктора Шокина.

Как поясняет автор статьи, Шокин проводил проверку газовой фирмы Burisma, одним из владельцев которой был сын американского политика Хантер Байден.

«Я сказал: «Вы не получите миллиард», — признался Байден в одном из своих интервью. — Я посмотрел на них [представителей украинской власти] и сказал: «Я уеду через 6 часов. Если прокурора не уволят, то денег вы не получаете».

Слова Байдена подтвердили киевские чиновники. Кроме того, Шокин успел рассказать Соломону перед своим увольнением о коррупционных махинациях, в которых замешен Байден-младший.

Американский журналист, проанализировав банковские данные, отметил, что фирма сына Байдена Rosemont Seneca Partners LLC регулярно получала от Burisma порядка 166 тысяч долларов в месяц с весны 2014 по осень 2015 года.

После увольнения Шокина все резонансные дела были переданы в НАБУ, руководство которого тесно связано с американским посольством. Расследование против Burisma было замято, а возобновил дело уже Юрий Луценко, который провел его в интересах киевского режима.