Мантуров пересел на российский Aurus

Москва, 3 апреля. Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров пересел на автомобиль проекта «Кортеж» Aurus.

Как передает РИА Новости, Мантуров приехал на автомобиле класса «люкс» на церемонию открытия завода Mercedes в Московской области. Информацию подтвердил и его представитель, подчеркнув, что министр использует «Aurus для служебных поездок чуть меньше месяца».

Отметим, марка Aurus является рыночным названием проекта «Кортеж» ― автомобилей для первых лиц государства. Работа над проектом шла с 2013 года, была разработана единая платформа, на базе которой созданы седан Aurus S600 и автомобиль представительского класса Aurus L700. Планируется, что модельный ряд будет расширен. На базе единой платформы будут выпускаться седан, лимузин, минивен и внедорожник.

Лимузином Aurus на регулярной основе пользуется президент РФ Владимир Путин, он впервые протестировал автомобиль во время поездки на церемонию вступления в должность 7 мая 2018 года. На завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье глава российского государства также приехал на Aurus.

Президент России Владимир Путин приехал на завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье, где пройдет торжественная церемония открытия предприятия.

Ранее гендиректор ООО «Аурус» Франц Герхард Хильгерт заявил, что бренд Aurus готов выйти на международный рынок и конкурировать с соперниками в сегменте.