В Центробанке заявили о позитивном влиянии санкций на экономику РФ

Москва, 3 апреля. Антироссийские санкции оказали позитивное влияние на развитие экономики РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов.

«Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно. В этом смысле можно даже спасибо сказать», — сказал Швецов в ходе ежегодного Биржевого форума в Москве.

По его словам, антироссийские санкции позволили активизировать процесс импортозамещения. К настоящему моменту все макроэкономические показатели РФ находятся на высоком уровне. Швецов также добавил, что инвесторы из стран, которые ввели антироссийские санкции, охотно вкладывают свои средства в госдолг России, так как видят перспективы развития экономики РФ.

Стоит отметить, что в феврале на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект, предполагающий введение новых ограничительных мер против России. Новые санкции могут быть направлены против инвесторов, вкладывающих деньги в российские экспортные СПГ-проекты. Кроме того, ограничительные меры могут коснуться компаний, которые поставляют в Россию оборудование для производства и транспортировки сжиженного газа.

15 марта министерство финансов США дополнило список антироссийских санкций, добавив в него восемь компаний из России. Кроме того, ужесточение ограничительных мер против РФ последовало со стороны Канады. Канадские власти внесли в сакционный список 15 российских юридических лиц, а также 114 граждан РФ.