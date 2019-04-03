Путин назначил нового посла России в Австралии

Москва, 3 апреля. Президент РФ Владимир Путин назначил дипломата Алексея Павловского новым послом России в Австралии. Указ главы государства был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом Павловский назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Австралии.

Дипломат Григорий Логвинов, ранее возглавлявший российскую дипмиссию в Канберре, был освобожден от должности.

Алексей Павловский родился в 1962 году. Работу в МИД начал в 1988 году. С 2011 года до настоящего времени возглавлял Четвертый департамент стран СНГ.