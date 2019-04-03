Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на Aurus

Есипово, 3 апреля. Президент России Владимир Путин приехал на завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье, где пройдет торжественная церемония открытия предприятия.

Российский лидер прибыл на завод на отечественном автомобиле Aurus проекта «Кортеж».

Накануне пресс-служба главы российского государства сообщила, что Путин откроет завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе Московской области. По данным Кремля, глава государства осмотрит конвейерную линию.

Напомним, летом 2017 года немецкий автоконцерн Daimler начал строить первый в России завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz. Строительство началось в соответствии с подписанным в феврале того же года специальным инвестконтрактом (СПИК). Уже в этом году предприятие должно запустить локальное производство седана Е-класса, постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS.

Российский президент Владимир Путин пересел на отечественный Aurus Senat Limousine еще в 2018 году. Впервые глава государства проехал на новом автомобиле по территории Кремля, отправившись на свою инаугурацию, которая состоялась 7 мая прошлого года.