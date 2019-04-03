Ахеджакова призвала прекратить нападки на Панина

Москва, 3 апреля. Российский актер и режиссер Алексей Панин снова стал объектом внимания журналистов и россиян. Артист в очередной раз нелестно высказался о соотечественниках, назвав их «злобными уродцами» за то, что после смерти советской артистки Натальи Крачковской в комментариях вместе с соболезнованиями увидел «гадкие» комментарии.

Параллельно Панин подчеркнул, что его посты, посвященные благотворительности и помощи детям, остаются без внимания читателей.

Народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова в интервью НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или ее граждан, начинают подвергать общественному унижению в СМИ.

«Все новости сейчас о том, что не так сказал Леша Серебряков… как кто-то не так сказал, как это интерпретировать. Теперь за Панина взялись! Слушайте, прекратите это, прекратите», — призвала артистка прекратить нападки на Панина.

По ее словам, у россиян в будущем будет много поводов, когда захочется поругаться. Ахеджакова попросила оставить актеров в покое.

Накануне Панин раскритиковал земляков, назвав их «самыми злыми людьми» в мире. Актер заявил, что его удивляет количество злости и гнева у россиян. Он также считает, что «такого нет нигде в мире».

«Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя», — резюмировал артист.

Ранее Панин в своих социальных сетях обещал, что покинет Россию и уедет жить в США.