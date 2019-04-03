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Прокуратура ЯНАО отменила концерт «Дискотеки Аварии»

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Прокуратура ЯНАО отменила концерт «Дискотеки Аварии»

Москва, 3 апреля. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа запретила проводить концерт группы «Дискотека Авария» в городе Муравленко. В надзорном ведомстве посчитали приглашение столичных музыкантов на 35-летие города нецелевым расходованием бюджетных средств.

«Проверкой установлено, что заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 35-летия города Муравленко, не соответствовало целям муниципальной программы, а затраты бюджетных средств на его исполнение являлись бы нецелевыми», — говорится в комментарии прокуратуры.

Известно, что, кроме «Дискотеки Аварии», на концерте, посвященном 35-летию Муравленко, должен был выступить московский диджей.

Местные власти заключили контракт на сумму, превышающую 10,6 миллиона рублей — ожидалось также, что для жителей Муравленко устроят красочное пиротехническое шоу, уточняет канал «360». Глава города Александр Подорога, в результате, получил от прокуратуры предупреждение о недопустимости нецелевого расходования бюджетных средств и нарушения закона.

Отметим также, что, по данным агентства «СеверПресс», выступление «Дискотеки Аварии» все-таки состоится, за него, утверждает СМИ со ссылкой на администрацию Муравленко, заплатят нефтяники. 

Автор: Федор Веснин
Источник: Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа
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