В Совфеде рассказали, что означает первый визит Токаева в Россию

Первый официальный визит в Москву президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подчеркивает важность отношений с Российской Федерацией. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации Игорь Морозов.

Визит Токаева

Токаев в среду, 3 апреля, прибыл в Москву. Этот официальный визит стал его первой зарубежной поездкой в должности президента. Казахский лидер прибыл на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят двусторонние отношения, перспективы интеграционных процессов в Евразии.

Как сообщает официальный портал Совета Федерации, в четверг Токаев встретится с председателем СФ Валентиной Матвиенко.

Россия остается приоритетом

По словам Игорь Морозова, первый официальный визит Токаева подчеркивает приоритеты в дипломатических отношениях государства. Показывает главную стратегию своего развития.

«И то, что президент Токаев прибыл в Москву, говорит только об одном — Россия остается главным внешнеполитическим приоритетом для Казахстана. Это значит, что он подчеркивает приоритет участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе и СНГ», — пояснил Игорь Морозов.

Сенатор назвал большим огорчением государственную программу Казахстана по переводу казахского языка с кириллицы на латиницу.

«Токаев заявил, что более 80% информации сегодня — на латинице, а поэтому тот, кто владеет информацией, владеет миром. Все всякого сомнения, это очень амбициозное заявление, особенно по поводу «владения миром». Но то, что казахский язык формировался на базе кириллицы и при поддержке русского языка, не оставляет никакого сомнения.

Я считаю, что для Казахстана большая ошибка — уход от традиционной гуманитарной основы, какой является русский язык. Казахстан вычеркивает большой исторический пласт развития своей истории. Это обязательно скажется и на мировоззрении будущих поколений, и на политических приоритетах. Хотим мы этого или нет», — заключил Игорь Морозов.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Токаев проведут переговоры как в узком, так и расширенном составах.

Напомним, 20 марта Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана. Новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Его срок президентских полномочий истекает в 2020 году.