Саакашвили рассказал, как пережил «ломку» после бегства из Грузии

Тбилиси, 3 апреля. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что никогда не пробовал наркотики, однако знает, что такое «ломка». По его словам, это когда «не можешь что-то строить, творить, улучшать».

С соответствующим заявлением он выступил в документальном фильме «Миша», опубликованном телекомпанией «Рустави 2». Картину сняли осенью прошлого года. В ней Саакашвили рассказал о своем отношении к наркотикам.

По его словам, служить народу — «настоящее удовлетворение, настоящий кайф».

«Я действительно никогда не пробовал наркотики, но представляю, что такое «ломка». Это когда не можешь что-то строить, творить, улучшать», — заявил экс-глава грузинского государства.

Саакашвили признался, что в первые годы после бегства из Грузии достаточно сильно страдал от этой зависимости, однако впоследствии смог пережить «ломку».

«Не то, что ты не в комфорте, и с тобой не ходит охрана, это бред. Наоборот, охрана, протокол, это все некомфортно, это ограничивает. Но то, что ты не можешь создавать, изменять, строить…», — добавил он.

В целом в документальной картине бывший глава Грузии рассказывает о своей жизни в Амстердаме, которую называет, несмотря на безопасность и спокойствие, «тюрьмой».

Напомним, Саакашвили являлся президентом Грузии с 2004 по 2007 год, а также с 2008 по 2013 год. Впоследствии он покинул страну и проживал на территории США и Украины.

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, в тот момент, когда политик находился за пределами страны. Позднее экс-глава Грузии незаконно проник на территорию Украины из Польши. В начале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Пограничная служба запретила бывшему президенту Грузии въезжать в страну до 2021 года.

В настоящее время Саакашвили проживает в Нидерландах. Он неоднократно заявлял о планах вернуться на Украину 1 апреля 2019 года, сразу после президентских выборов. Однако после того, как в Киеве объявили о втором туре голосования, Саакашвили отказался от своих намерений.

Ранее стало известно, что в документальном фильме «Миша» Саакашвили утверждал, что в 2008 году «предлагал России все» взамен на территории Южной Осетии и Абхазии, а также готов был отказаться от курса страны на вступление в НАТО.