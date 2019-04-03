В МИД рассказали, как Россия ответит на новые программы вооружения НАТО в Европе

Москва, 3 апреля. Россия симметрично ответит на новые программы вооружения НАТО в Европе. Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на заседании в Общественной палате.

Грушко сообщил, что действия РФ будут «симметричными, но не затратными». Также, по его словам, «программы вооружений отнюдь не нацелены на то, чтобы бороться с терроризмом».

«Они выстраиваются по схемам холодной войны», — цитирует дипломата РИА Новости.

Замглавы МИД РФ заявил, что альянс не намерен идти на военные контакты, хотя есть необходимость налаживания диалога между сторонами. Кроме этого, Грушко раскритиковал требование американского президента Дональда Трампа к странам-членам НАТО тратить на оборону 2% от ВВП, назвав сложившуюся ситуацию «абсурдной».

«Это, конечно, логика абсурдная, потому что если Вашингтон решит и триллион тратить на оборону, то при чем здесь европейцы?» — поинтересовался Грушко.

Ранее спецпредставитель генсекретаря НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай сказал, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в том числе в вопросах обеспечения безопасности в Черном море.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Россия, несмотря на то, что в действиях альянса прослеживается антироссийская риторика, должна спокойно реагировать и продолжать наращивать собственный оборонный потенциал.