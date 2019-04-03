Как отдыхаем в мае 2019, почему на майские праздники невыгодно брать отпуск

В начале мая россиян традиционно ждут весенние каникулы, связанные с двумя праздниками — Днем весны и труда и Днем Победы. Сколько именно будет выходных на майские праздники, напоминает пресс-служба Роструда, а Федеральное агентство новостей разъясняет, почему невыгодно брать отпуск в мае и в январе.

Сколько отдыхаем на майские праздники в 2019 году

Майские каникулы в этом году будут длиться девять дней, хотя и с перерывом. Выходными будут дни с 1 по 5 мая (День весны и труда плюс перенос трех «недогуленных» выходных с 5 и 6 января, а также с 23 февраля) и с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы.

Таким образом, первая рабочая неделя конца апреля — начала мая будет длиться два дня; во вторую майскую неделю рабочих дней будет всего три. Предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — будут короче на час.

Напомним, День России, отмечаемый в среду, 12 июня, также является выходным.

Как не потерять в зарплате в связи с длинными праздниками

Тут есть один важный подводный камень, о котором многие не знают. Чтобы не потерять в заработке, не рекомендуется брать отпуск в месяцы, в которые много выходных. Это январь и май.

Например, в этом мае всего 18 рабочих дней. Разделите свою зарплату на 18, и вы получите «стоимость» одного рабочего дня, которая выше, чем в другие месяцы. Именно эту повышенную стоимость, умноженную на количество отпускных дней, вы недополучите в зарплату. Это касается как оплачиваемого, так и неоплачиваемого отпуска.

Например, взяли дни между майскими праздниками за свой счет — недосчитались солидной суммы, которая может доходить до 22% заработка.

Если же вы решили взять в мае оплачиваемый отпуск, потери тоже будут. Доход за май будет состоять из двух частей: зарплата и отпускные. Отпускные рассчитываются на основе среднего заработка: доход за год (12 зарплат плюс все выплаты) делятся на 12 месяцев и на 29,3 (среднекалендарное число дней).

Зарплату за май вы получите не по календарным дням, а по рабочим. Праздничные дни из расчета исключат. Соответственно, в деньгах вы существенно потеряете, потери будут зависеть от продолжительности отпуска.

Когда выгоднее всего брать отпуск

Выгоднее всего брать отпуск в месяцы, когда число рабочих дней превышает 20. Самый выгодный для отпуска месяц — август, в нем больше всего рабочих дней и, соответственно, самая дешевая стоимость одного рабочего дня.

Однако все эти расчеты верны, если вы получаете только оклад без премий и каких-то дополнительных выплат, а также если вы не брали больничный и не были в командировке. В этих случаях расчеты делаются по-другому, по более сложной схеме.

Вообще принцип таков: выгоднее брать отпуск, захватывая выходные и не трогая нерабочие праздничные дни.

Повторим: отпускные рассчитываются, исходя из календарных дней, а не рабочих. То есть если вы решите взять отпуск, скажем, с понедельника по четверг, которые вы бы работали, то отпускные вам рассчитают за эти четыре дня. А если с понедельника по воскресенье, то отпускные вам рассчитают за семь дней, хотя зарплату платили бы за пять.

С нерабочими праздничными днями расчет ведется по-другому. Согласно Трудовому кодексу, их количество не влияет на размер зарплаты, за исключением случая, когда вы берете отпуск. Но, если вы берете отпуск, то праздничные дни (в отличие от обычных выходных) будут исключены и из тех дней, за которые начисляются отпускные. То есть если вы решите взять отпуск, например, с 22 апреля и до конца майских праздников, выгоднее написать два заявления: одно на период до 1 мая, второй — с 6 по 8 мая.

Вывод: в январе и мае невыгодно брать оплачиваемый отпуск, так же, как и дни за свой счет, если только вы не рассчитываете на большую премию.