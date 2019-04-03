В Госдуме обсудили, как усилить роль России в мировом гуманитарном пространстве

В Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные политике России в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества. О том, какие инструменты продвижения внешнеполитических интересов страны предложили участники встречи, читайте в материале Федерального агентства новостей.

В чем сила, брат?

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, приветствуя участников слушаний, заявил, что их целью является рассмотрение путей усиления роли России в мировом гуманитарном пространстве.

«Нет необходимости объяснять значение гуманитарного фактора в современном мире. Эта та «мягкая сила», которая порой играет роль большую, чем традиционная военная, экономическая. Это составляющая, которая дает возможность понимать и слышать друг друга», — заявил он.

По словам руководителя фракции «Единая Россия», одним из ключевых аспектов работы в этом направлении является культура как совокупность ценностей.

«Сегодня стоит вопрос о способах донесения этих ценностей в условиях меняющегося мира. Изменились способы передачи, а главное — восприятия информации. Огромное значение играют технологии. Для каждого аспекта, будь то популяризация достижений национальной культуры, национального исторического наследия и культурной самобытности народов России, у российского образования и науки должны быть свои современные инструменты», — отметил парламентарий.

Депутат привел пример, связанный с популяризацией русского языка в международном сообществе.

«Очевидно, что если мы говорим о распространении и укреплении позиций русского языка, то большое внимание нужно уделять различным мобильным приложениям, которые заинтересуют и упростят процесс изучения языка», — добавил Неверов.

Временные трудности

О том, что же мешает России пользоваться такой «мягкой силой» для решения внешнеполитических задач, рассказал председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Во-первых, сфера гуманитарного присутствия России в мире за последние 28 лет существенно сократилась и требует законодательной поддержки. Сокращается количество изучающих русский язык, отстает от современных требований качество информационных ресурсов, интернет-сайтов. Недостаточен масштаб культурных обменов и миссий», — заявил парламентарий.

По словам депутата, недостаточный внутриполитический вес проживающих за рубежом соотечественников обуславливает их относительно слабый вклад в формирование позитивного имиджа Российской Федерации.

«Миллионные и многотысячные русские диаспоры на Украине, в Прибалтике, Молдавии, да и в других странах СНГ, слабее политически структурированы и менее влиятельны, чем даже меньшие по численности национальные диаспоры», — отметил Калашников.

Кроме того, он обратил внимание, что в ряде стран происходит ухудшение положения российских соотечественников, в том числе из-за введения запретов на обучение на русском языке не только в вузах, но и школах.

«На наш взгляд, требует кардинального изменения отношение к роли образования в гуманитарной сфере в России, продвижение на мировые рынки российских образовательных услуг, подготовка иностранных кадров в российских вузах, сотрудничество научно-образовательных центров, работа с российскими выпускниками за рубежом», — добавил парламентарий.

Идею о необходимости поддержи находящихся за рубежом соотечественников озвучил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Надо заниматься нашими гражданами за рубежом — это не менее 10 млн человек. Но при этом русская диаспора самая слабая», — заявил депутат.

Парламентарий отметил, что данная проблема стоит столь остро в том числе из-за плохой подготовки дипломатов. Кроме того, Жириновский призвал популяризировать наши ценности там, где они востребованы.

«В прошлом году мы поехали в Таджикистан, Среднюю Азию. Они просят наших русских учителей. У нас увеличили подготовку учителей русского языка наши гуманитарные вузы? Нет. Учебники просят. Мы достаточно богатая страна, чтобы выпустить огромное количество учебников русского языка. Хоть здесь-то надо закрыть брешь. Люди хотят учиться. Мы должны помочь», — отметил глава ЛДПР.

Мы ждем перемен

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян в ходе выступления и вовсе призвала к изменению миграционного законодательства в целях защиты соотечественников, желающих вернуться на родину.

«Было сказано, что когда-то в советское время мы отпугнули людей, приезжавших из республик, потому что создавали для них такие условия, где их унижали. Естественно, что они возвращались. К сожалению, то же самое мы делаем сейчас по отношению к нашим соотечественникам, русскоязычным людям», — заявила Симоньян.

Участница слушаний в качестве примера рассказала историю, когда гражданство в России не давали из-за «потертого» свидетельства о рождении.

Схожую точку зрения озвучил и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Нам нужно, конечно же, посмотреть весь корпус миграционного законодательства. Это относится не только к русским людям. Приезжают люди из разных постсоветских государств, которые хотят здесь работать. Приезжают очень талантливые специалисты, в которых страна нуждается», — отметил он.

Наше дело правое

О том, как работает одна из основных организаций, обеспечивающих продвижение российских ценностей за границей, рассказала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

«Это организация, которая уже 95 лет работает в зарубежных странах в культурно-гуманитарном измерении внешней политики. Основная задача — формирование, укрепление отношений взаимопонимания и доверия с зарубежными странами, утверждение за нашей страной достойного места на международной арене», — заявила она.

Митрофанова отметила, что в условиях современных реалий важно, чтобы двери научного, культурного, гуманитарного сотрудничества не закрывались.

«И мы все делаем, исходя из этого посыла. Наш основной приоритет — это пространство СНГ. Это самый сложный участок работы. Все чаще фиксируем сложности в организации работы объединений соотечественников, отказ от русского языка как от второго государственного или официального. Это общие тенденции. В каждой стране эти проблемы проявляются по-разному».

Участница слушаний обратила внимание, что иногда реализация всех задуманных планов Россотрудничества невозможна в связи с отсутствием финансовой составляющей.

«Мы получаем в качестве финансирования десятую часть от потребности в учебниках для стран СНГ», — отметила Митрофанова.

По словам главы агентства, одним из важнейших направлений работы организации является продвижение российского образования.

«Полагаю, было бы важно создать российскую онлайн-школу, в которой могли бы учиться все желающие из-за рубежа и получать российские дипломы. Это было бы очень серьезным делом, которым мы бы могли помочь и нашим соотечественникам».

Свои предложения о развитии взаимовыгодного международного культурно-гуманитарного сотрудничества высказывали и другие участники. Речь в том числе шла о налаживании дружеских контактов между россиянами и представителями других стран.