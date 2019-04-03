В России посоветовали странам НАТО озвучивать свои «хотелки» друг другу

Москва, 3 апреля. Руководство НАТО собирается принять целый ряд мер, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив», заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Инициативу НАТО прокомментировал Герой России, член организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой. Он считает это попыткой политизации абсолютно неполитических вопросов, передает его слова Федеральное агентство новостей.

«Заявления НАТО об усилении военного присутствия в Черном море для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив – это попытка политизации абсолютно неполитических вопросов, связанных с проходящими на Украине выборами. Таким образом, НАТО формулируют свою поддержку действующей украинской власти», — заявил Липовой.

Он напомнил, что с 2014 года никаких провокаций, кроме инцидента в Керченском проливе, не было.

На самом деле никакой политики тут не может быть в принципе. Проход военных судов в таких местах как Керченский пролив, Босфор и Дарданеллы или, например, Суэцкий канал всегда должен быть согласован с властями страны, в чьих водах военный корабль собирается осуществить мирный проход. Подлодки проходят только в надводном положении», — пояснил эксперт.

В Кремле также отреагировали на заявление Хатчисон.

«Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению Сергея Липового, проходить через Керченский пролив или же находиться в Черном море корабли НАТО в любом случае будут в полном соответствии с установленными Россией правилами.

«Любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу. Как мы решим, так и будет. А любые провокации НАТО будут чреваты для них тяжелыми последствиями, учитывая средства защиты черноморской акватории, которыми обладает Россия», — подчеркнул собеседник ФАН.

Кей Бейли Хатчисон, выступая на брифинге в Вашингтоне, ранее заявила, что инициатива НАТО связана не только с инцидентом в Керченском проливе.

«Мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере», – сказала постпред США и напомнила, что НАТО считает задержание украинских моряков и содержание их в российской тюрьме «абсолютно неприемлемым». С начала апреля НАТО планирует увеличить количество кораблей в Черном море, укрепить наземную, морскую и воздушную разведку.

Напомним, что страны НАТО в конце марта перекинули в Черное море группу кораблей для поддержки Украины. Согласно конвенции Монтре, военные суда нечерноморских держав могут находиться в Черном море ограниченное время и каждый раз запрашивать разрешение у Турции на то, чтобы пройти пролив Босфор и Дарданеллы.

Это стало реакцией на прошлогодний инцидент в Керченском проливе. Тогда три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.