Киевская журналистка призналась, что показала номер Ляшко в эфире из мести

Киев, 3 апреля. Журналистка украинского телеканала «1+1» Ольга Василевская заявила, что намеренно показала в своем телесюжете номер телефона лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Пьяные сотрудницы его штаба в избирательную ночь бьют журналистов и царапают им глаза. Да, в отместку за поведение штабистки я не заблюрила правильный номер телефона Олега Валерьевича (Ляшко). Сознательно», — объяснила журналистка в своем аккаунте.

После того, как в сюжете появился номер телефона Ляшко, политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook номера телефонов генерального директора «1+1» Александра Ткаченко, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского. Ляшко добавил, что теперь ему придется сменить номер телефона, который был у него с 1998 года.

Напомним, 31 марта на Украине прошли президентские выборы. По итогам первого тура, согласно данным украинской Центральной избирательной комиссии, Владимир Зеленский набрал более 30% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко — более 15%, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — более 13%. В связи с тем, что никому из кандидатов не удалось набрать необходимые для победы уже в первом туре более 50% голосов, назначен второй тур. Теперь украинцам предстоит выбрать следующего президента страны из двух кандидатов.