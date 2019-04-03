КС Украины подтвердил разрешение переименовать Днепропетровскую область

Киев, 3 апреля. Верховная рада Украины получила разрешение от Конституционного суда страны переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады поддержали законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Решение было принято в рамках закона о декоммунизации, который запрещает украинским улицам, площадям и населенным пунктам носить имена советских деятелей. Позже законопроект был направлен в Конституционный суд.

«Этим выводом Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 133 конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) соответствующим требованиям статей 157 и 158 конституции Украины», — отмечается в сообщении пресс-службы суда.

Также в КС сообщили, что законопроект не предполагает отмену или ущемление прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, в мае 2016 года Верховная рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий.