«Поставил крестик»: Макаревича возмутила книга американки о русском роке

Москва, 3 апреля. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американского автора Джоанны Стингрей «Стингрей в стране чудес», в которой она рассказывает о дружбе с советскими рокерами.

Документальная книга рассказывает о событиях 80-х годов. Героями произведения писательницы являются реально существующие люди. Однако Макаревич посоветовал автору переименовать мемуары в «Сказки про 80-е» и «дать героям не настоящие, а сказочные имена».

Музыкант пояснил, что воспринимал все описанное в книге за чистую монету, пока не нашел упоминания о себе.

«Потом вдруг натыкаешься на эпизод с твоим участием, и по количеству ахинеи и вранья на одной странице понимаешь, что и все остальное в книге, видимо, такой же степени достоверности. Я понимаю, что девичья память может подводить, но люди-то еще живы! — возмутился Макаревич на своей странице в Facebook. — Напиши, позвони, спроси! Или идея важнее?»

Лидер «Машины времени» заявил, что «поставил крестик на девушке». Он выразил надежду, что кто-нибудь ей эту новость переведет.

«У меня общаться нет ни малейшего желания, — резюмировал он. — Пропало».

После многочисленных комментариев к посту музыкант пояснил свою позицию.

«Дело не в моем идеализме, — пояснил он. — А в том что она придумала себе образ бесстрашных богоподобных борцов с КГБ в виде питерских рокеров — на фоне всех остальных. И подгоняет под эту идею все и любыми методами. За державу обидно».

Спустя 30 лет после своего визита в Ленинград американская певица Стингрей рассказала о своих путешествиях в мире советского андеграунда. Героями ее книги стали Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Юрий Каспарян, Костя Кинчев, Дэвид Боуи и Энди Уорхол и многие другие.

Ранее лидер «Машины времени» нарисовал свинью во время заседания общественного совета при комитете Госдумы по культуре.