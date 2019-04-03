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Генсек ООН обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Сирии, Ливии и Палестине

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Генсек ООН обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Сирии, Ливии и Палестине

Каир, 3 апреля. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш 2 апреля встретился с министром иностранных дел Египта Самех Шукри. Как сообщает МИД Египта, стороны обсудили ряд важных внешнеполитических вопросов.

В частности, речь шла об урегулировании ситуации в Сирии, Ливии, Йемене и Палестине.

«В ходе обсуждений также рассматривались последние события на палестинской арене и пути оказания необходимой поддержки различным усилиям, направленным на продвижение мирных усилий и возобновление переговоров», — сообщает Sputnik.

Напомним, что очередной виток арабо-израильского конфликта произошел после того, как президент США Дональд Трамп подписал документ, признающий Голанские высоты территорией Израиля. Примечательно, что Евросоюз отказался следовать примеру США и заявил, что по-прежнему считает Голаны территорией Сирии.

Израиль установил контроль над принадлежащими Сирии Голанскими высотами во время Шестидневной войны в 1967 году, однако мировое сообщество отказалось признать его суверенитет. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами приведет к росту насилия на Ближнем Востоке.

Автор: Антон Соколов
Источник: Sputnik
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