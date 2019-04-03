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Макгрегор удалил пост, в котором оскорбил жену Нурмагомедова

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Макгрегор удалил пост, в котором оскорбил жену Нурмагомедова

Нью-Йорк, 3 апреля. Ирландский боец смешанных единоборств, недавно заявивший об окончании карьеры в ММА, продолжает оскорблять российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. На этот раз 30-летний Конор назвал супругу россиянина «полотенцем».

В своем Twitter-аккаунте Макгрегор опубликовал снимок со свадьбы Нурмагомедова, где жена российского бойца скрывает свое лицо под плотной фатой согласно национальным традициям.

«Твоя жена — полотенце», — написал ирландец и через считанные минуты удалил этот пост. Впрочем, пользователи и журналисты успели сделать скриншот.

На прошлой неделе Макгрегор назвал «крысой» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нурмагомедова. Россиянин в своих социальных сетях разместил фото, сделанное после боя против американца Эла Яквинта. Ирландец не мог пройти мимо этого поста и оставил под твитом свой нелицеприятный комментарий. При этом Макгрегор пообещал устроить «крутую пати» Нурмагомедову в Лас-Вегасе.

Макгрегор удалил пост, в котором оскорбил жену Нурмагомедова

Последний бой ирландский боец проиграл Нурмагомедову. Встреча прошла 8 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229. Россиянин победил оппонента в четвертом раунде, применив удушающий прием, и защитил титул чемпиона.

После поединка Нурмагомедов перепрыгнул через сетку октагона, спровоцировав массовую потасовку, в которой приняли участие оба спортсмена и члены их команд. В результате за инцидент Макгрегора дисквалифицировали на полгода и назначили штраф в размере 50 тыс. долларов. Россиянина дисквалифицировали на девять месяцев и обязали выплатить 500 тыс. долларов.

Автор: Сергей Петров
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