НАТО предупредили о тяжелых последствиях в случае помощи ВМСУ в Керченском проливе

Москва, 3 апреля. НАТО собирается принять целый ряд мер, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив», заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Инициативу НАТО прокомментировал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он считает высказывание Хатчисон попыткой политизировать абсолютно неполитические вопросы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Заявления НАТО об усилении военного присутствия в Черном море для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив – это попытка политизации абсолютно неполитических вопросов, в связи с проходящими на Украине выборами, – заявил Липовой. – Таким образом, НАТО формулируют свою поддержку действующей украинской власти. Точно так же было все годы, начиная с 2014. И никаких провокаций, несмотря на воинственную риторику, кроме инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, не произошло. На самом деле, никакой политики тут не может быть в принципе. Проход военных судов в таких местах как Керченский пролив, Босфор и Дарданеллы или, например, Суэцкий канал всегда должен быть согласован с властями страны, в чьих водах военный корабль собирается осуществить мирный проход. Подлодки проходят только в надводном положении».

В Кремле также отреагировали на заявление Хатчисон, указав постпреду США при НАТО, что Россия строго соблюдает международное право и все законы об организации судоходства и досмотров кораблей в Керченском проливе.

«Мы не понимаем, что имеется в виду, – прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна».

По мнению Сергея Липового, проходить через Керченский пролив или же находиться в Черном море корабли НАТО в любом случае будут в полном соответствии с установленными Россией правилами. А провокации НАТО, в том числе сопровождение украинских кораблей, неминуемо обернуться для альянса тяжелыми последствиями, рассказал Герой России.

«Любые «хотелки» НАТО они могут озвучивать лишь друг другу, – сказал член организации «Офицеры России», военный эксперт Сергей Липовой. – Как мы решим – так и будет. А любые провокации НАТО будут чреваты для них тяжелыми последствиями, учитывая средства защиты черноморской акватории, которыми обладает Россия».

Кей Бейли Хатчисон в своей речи на брифинге в Вашингтоне также добавила, что инициатива НАТО связана не только с инцидентом в Керченском проливе.

«Мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере», – сказала постпред США и напомнила, что НАТО считает задержание украинских моряков и содержание их в российской тюрьме «абсолютно неприемлемым».

С начала апреля НАТО планирует увеличить количество кораблей в Черном море, укрепить наземную, морскую и воздушную разведку.

Напомним, в ноябре прошлого года три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды РФ вблизи берегов Крыма. Нарушители государственной границы России проигнорировали предупреждения пограничников и опасно маневрировали — корабли ВМСУ, а также их экипаж и сотрудники СБУ, координировавшие провокацию, были задержаны.