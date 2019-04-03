Чем для США обернутся фиктивные ядерные удары по территории России

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал Федеральному агентству новостей отработку американскими бомбардировщиками B-52 учебных ядерных ударов по территории России, назвав ее опасной для всего человечества провокацией.

По данным издания The National Interest, переброшенные в Европу стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США имитировали нанесение ядерных ударов по территории России 14 и 20 марта, под прицелом оказалась Калининградская область. Целью таких учений стала «отработка совместных действий с европейскими союзниками и противостояние глобальным проблемам». Самолеты были развернуты в Великобритании.

«В заявлении ВВС не упоминается одна из других миссий B-52 — практиковать ядерные атаки на Россию», — значится в статье.

По данным NI, полет американских «стратегов» рядом с воздушным пространством России контролировали истребители ВКС РФ, которые сопровождали «гостей», однако в их полет напрямую не вмешивались. Ответ не заставил себя долго ждать, и 29 марта два стратегических ракетоносца ВКС РФ Ту-160 пролетели над Северным морем.

«Противостояние» двух держав встревожило американского эксперта по ядерным вопросам Ханса Кристенсена, который заявил, что подобные действия могут говорить только об активной фазе новой холодной войны. Комментируя произошедшее, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что «это провокация чистой воды, однако для США это модный тренд, который они в последнее время активно используют».

«Это демонстрация военной силы, однако, я думаю, они напрасно бряцают оружием, потому что, во-первых, мы их не боимся, во-вторых, мы готовы отразить любое нападение, и об этом говорил наш президент в своем ежегодном послании к Федеральному Собранию. В-третьих, они должны понимать, что играют с огнем. Любые действия, какой-то сбой в военной программе может привести к непредсказуемым последствиям и нанесению неминуемого ответного удара. Поэтому пусть хорошо задумаются, прежде чем совершать подобные полеты и проводить подобные учения. Это вещь очень опасная, причем не только для европейского и американского континентов, но и вообще для всего человечества», — заключил сенатор.

Напомним, Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что, отправляя к воздушным границам РФ в Балтийском море стратегические бомбардировщики B-52, Соединенные Штаты пытаются выставить Россию пугалом для стран Запада и оправдать тем самым свои поражения в Ираке, в Афганистане и других частях мира.