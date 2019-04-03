«Заряженную» Lada Granta Sport вывели на дорожные тесты​​​​​​​

Москва, 3 апреля. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вывел на дорожные тесты Lada Granta Sport 2019 модельного года.

«Заряженный» седан получит оригинальные бамперы, широкие пороги, насадку на глушитель, спойлер на крышке багажника, спортивные сиденья и задние дисковые тормоза, сообщает «Российская газета», опубликовавшая кадры и видео с испытаний. Помимо этого, автомобиль оснастят заниженной подвеской.

Еще в марте стало известно, что серийный выпуск обновленных машин семейства Lada Granta Sport стартует 1 июня текущего года. Первоначально ее выпустят в начальной комплектации Drive Active, в которую разработчики включат спортивную подвеску и базовый 1,6-литровый бензиновый двигатель, мощностью 98 или 106 лошадиных сил.

Полноценную Lada Granta Sport с форсированным мотором, перенастроенной подвеской и задними дисковыми тормозами начнут производить с августа 2019 года. Всего до конца текущего года, как сообщалось, выпустят порядка 3 тысяч машин обеих модификаций.

Ранее стало известно о планах «АвтоВАЗа» модернизировать Lada 4x4 текущего поколения. Специалисты предлагают обновить автомобиль сразу по нескольким параметрам. В частности, модернизация коснется освещения, дизайна интерьера, фильтрации воздуха в салоне, размера заводских покрышек, стеклоочистителей.

Кроме того, «АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства спортивной модификации седана Lada Granta Sport упрощенной версии Drive Active в июне текущего года. Автомобиль оснастили агрессивным дизайном и спортивной подвеской.