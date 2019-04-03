Госдума одобрила в первом чтении законопроект об упрощенном приеме на службу в Росгвардию

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об упрощенном принятии на военную службу по контракту в Росгвардию лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Документ был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

«В настоящее время по своему кадровому составу в Федеральной службе войск Национальной гвардии служат как федеральные гражданские служащие, так и лица, являющиеся военнослужащими, а также лица, имеющие специальные звания полиции. [Законопроект разработан] для того, чтобы обеспечить беспроблемный перевод лиц, имеющих специальные звания полиции, на службу в войска Национальной гвардии», — рассказал об инициативе полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

По его словам, перевод будет осуществляться без прохождения испытания, проведения аттестации, медицинского освидетельствования, мероприятий по профессиональному психологическому отбору, а также без проверки соответствия уровня образования, квалификации и физической подготовки установленным нормам.

«Требования, которые предъявляются при приеме на службу в качестве лиц, имеющих звание полиции, высоки. Они во многом похожи на те, которые предъявляются к военнослужащим», — отметил Минх.

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме обратил внимание, что данный механизм перевода будет применяться по решению главы государства. С такими гражданами будет заключаться первый контракт на прохождение военной службы.

«Кроме того, предлагается уточнить полномочия руководителя Росгвардии при решении вопросов поступления граждан на службу в войска Национальной гвардии, ее прохождения и прекращения, а также предоставления им социальных гарантий», — резюмировал Минх.

Как ожидается, принятие такого закона позволит исключить как временные, так и финансовые затраты для отбора на военную службу в Росгвардию.

Свое мнение об инициативе в беседе с корреспондентом ФАН выразил депутат Анатолий Выборный.

«Решение о создании Росгвардии было принято не так давно. Есть базовый закон, и сейчас идет ювелирная настройка норм, регламентирующих прохождение службы. Это точечная и эффективная работа», — заявил депутат.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции добавил, что принятие соответствующих мер позволит повысить оперативность достижения тех целей, ради которых и создавалась Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ.

«Я думаю, что в весеннюю сессию такой закон будет принят, потому что он достаточно тщательно проработан, выверен. Препятствий для быстрого прохождения я не вижу», — резюмировал член фракции «Единая Россия».

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.