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Россия

Голикова рассказала о показателях смертности в России

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Голикова рассказала о показателях смертности в России

Москва, 3 апреля. Вице-премьер России Татьяна Голикова отчиталась о показателях смертности россиян, и заявила, что смертность сельских жителей в РФ на 14% выше, чем городских. Об этом она рассказала на правительственном часе» в Государственной думе.

По словам политика, селяне живут почти на два года меньше городского населения. По данным заместителя председателя правительства, чтобы улучшить качество жизни жителей российских сел, в 2019 году будут введены в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 регионах, в 2020 году заменят еще 1,2 тысячи пунктов с высокой степенью износа.

Кроме того, она сообщила о незначительном увеличении показателя смертности в 32 российских субъектах. Голикова уточнила, что для роста продолжительности жизни россиян нужно «опережающими темпами добиться снижения смертности».

«Я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется», — подчеркнула она.

Голикова рассказала о показателях смертности в России 

Автор: Алия Садыкова
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