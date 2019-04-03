Голикова рассказала о показателях смертности в России 

Москва, 3 апреля. Вице-премьер России Татьяна Голикова отчиталась о показателях смертности россиян, и заявила, что смертность сельских жителей в РФ на 14% выше, чем городских. Об этом она рассказала на правительственном часе» в Государственной думе.

По словам политика, селяне живут почти на два года меньше городского населения. По данным заместителя председателя правительства, чтобы улучшить качество жизни жителей российских сел, в 2019 году будут введены в эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 регионах, в 2020 году заменят еще 1,2 тысячи пунктов с высокой степенью износа.

Кроме того, она сообщила о незначительном увеличении показателя смертности в 32 российских субъектах. Голикова уточнила, что для роста продолжительности жизни россиян нужно «опережающими темпами добиться снижения смертности».