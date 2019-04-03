В Совфеде предложили выплачивать 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей

Москва, 3 апреля. Выплаты в размере 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей предложили ввести в России. Соответствующие поправки к федеральному закону «Об основных гарантиях прав многодетных семей в РФ» уже разработаны.

Автором инициативы выступил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов, проект поправок он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

«Считаю необходимым закрепить обязанность субъектов федерации по принятию мер, направленных по пропаганду положительного образа многодетной семьи как одного из векторов государственной семейной и демографической политики», — подчеркивается в письме.

По словам Кутепова, необходимо уравнять «унизительное» положение семей, в которых родился четвертый ребенок. Стоит отметить, что, согласно тексту закона, выплаты в размере 50 тысяч рублей гарантированы семьям за третьего ребенка, а за последующих уже нет, поэтому важно дополнить положение федерального закона упоминанием «третьего и последующего ребенка».

Кроме этого, поправки предполагают введение бесплатного проезда для школьников на городском общественном транспорте, скидку при оплате коммунальных услуг в размере не менее 30% и бесплатное питание в средних образовательных учреждениях для детей из многодетных семей.