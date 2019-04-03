Туадера призвал отменить эмбарго на алмазы из ЦАР

Брюссель, 3 апреля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера начал серию встреч в Бельгии. Как сообщают СМИ, в Антверпене Туадера уже встретился с представителями алмазодобывающих компаний.

Глава ЦАР намерен восстановить алмазодобывающую отрасль в ЦАР. В связи с этим он призвал отменить эмбарго, наложенное в соответствии с требованиями Схемы сертификации процесса Кимберли: она была утверждена ООН для предотвращения появления на рынке так называемых кровавых алмазов. Речь идет о драгоценных камнях, которые добывают незаконно и направляют на финансирование закупки оружия для повстанческих группировок в Западной Африке и их союзников.

«В 2016 году я поручил министру по горнодобывающей промышленности обеспечить строгое соблюдение руководящих принципов процесса Кимберли с целью добиться отмены эмбарго на поставки алмазов, которое лишает ЦАР значительных ресурсов. Эмбарго, введенное в отношении алмазов из зон конфликтов, стало неэффективным, поскольку вооруженные группы экспортируют незаконно добытые драгоценные камни через параллельные сети и рынки», — отметил Туадера, слова которого приводит Centrafriqueactu.com.

Он отметил, что ЦАР обязуется следить за соблюдением норм процесса Кимберли и принимать все необходимые меры как в области налогообложения, так и в области безопасности, чтобы обеспечить развитие алмазодобывающих компаний страны. Он признал, что проблемы в сфере алмазодобывающей отрасли в Центральноафриканской республике действительно существуют в связи с пережитым серьезным кризисом. Однако сейчас, подчеркнул Туадера, страна постепенно выходит в стадию восстановления.

Фостен-Арканж Туадера добавил, что правительство ЦАР работает над созданием благоприятных условий для торговли алмазами. В связи с этим он пригласил представителей крупных компаний, работающих в алмазной отрасли, посетить Центральноафриканскую Республику.

По словам Туадеры, решение проблем возобновления торговли алмазами из ЦАР необходимо искать совместно с международным сообществом.

«Речь идет, в частности, о создании механизмов для возвращения незаконно экспортированных и конфискованных алмазных партий в ЦАР», — сказал Фостен-Арканж Туадера.

Напомним, в августе 2018 года при поддержке России и Судана в Хартуме состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон Центральноафриканской республики. По ее итогам было достигнуто соглашение о создании в республике Центральноафриканского объединения. Оно стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в стране.

В результате переговоров в Хартуме в январе 2019 года, 5 февраля было подписано историческое соглашение о мире. Подписи под Хартумским соглашением поставили представители правительства ЦАР и лидеры 14 вооруженных группировок, действующих в стране. Россия будет следить за исполнением мирного договора.