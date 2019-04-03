В Совфеде объяснили, кто пострадает от запрета Украины на чартеры в РФ

Киев решил запретить совершение нерегулярных рейсов между Украиной и РФ за исключением полетов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК. В Совете Федерации, комментируя запрет кабмина Украины на рейсы с Россией, подчеркнули, что мера негативно скажется только на самих украинцах.

«Запрет (который действовал ранее) не распространялся на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ, которые совершались воздушными судами, незарегистрированными в РФ, что создавало угрозу национальной безопасности Украины, гражданской безопасности и порядку. Проектом акта (кабмина – ред.) предлагается установить запрет на совершение нерегулярных рейсов, перелетов между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов, полетов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций ООН, ОБСЕ и МККК», — заявил глава МВД Украины Арсен Аваков во время заседания.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей назвал новое решение украинского правительства демонстрацией лояльности партнерам с Запада.

«Это очередной реверанс в сторону Европы и Запада и демонстрация им своей лояльности. Украина вновь продает русофобский товар главному потребителю — западным государствам», — заметил он.

По мнению сенатора, от принятого решения пострадает исключительно украинское население, которое часто приезжает в Россию на заработки или чтобы проведать родственников или друзей.

«Понятно, что жертвами этого решения станут простые граждане, как и всех запретов на перемещение в сторону России. Огромное число украинцев находится на нашей территории, зарабатывают здесь, чтобы кормить свои семьи», — заявил Морозов.

По мнению собеседника ФАН, Москва на подобные действия Киева должна отвечать противоположным образом — то есть упростить въезд украинцев на территорию РФ.

«Ответ, на мой взгляд, может быть только один — надо максимально упростить для желающих украинцев получение российского гражданства и с нашей стороны облегчить пересечение границы РФ, чтобы стимулировать приезд граждан Украины и стремление тут работать, укреплять связи с нашей страной. По нам [запрет Киева] никак не ударит, только по украинским гражданам», — резюмировал Олег Морозов.

Украина закрыла небо для российских пассажирских и грузовых перевозок с 25 октября 2015 года, так как авиакомпании из РФ совершали полеты в Крым.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума. Свыше 96% его участников проголосовали за вхождение в состав России, явка составила 83,1%. В 2019 году полуостров отпраздновал пятилетний юбилей возвращения в состав РФ.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения.