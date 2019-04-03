Сенаторы США готовят проект жестких санкций против России

Вашингтон, 3 апреля. Группа американских сенаторов от обеих партий — Республиканской и Демократической — собирается внести на рассмотрение Конгресса законодательный проект, содержащий угрозу введения жестких антироссийских санкций для предотвращения вмешательства в выборы США, которое якобы может предпринять Москва. Об этом сообщает в среду информационное агентство Reuters.

По данным издания, законодательный проект предусматривает возможность введения рестрикций против банковского, энергетического и оборонного сектора экономической отрасли России, а также в отношении суверенного российского долга.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не собирается менять свою позицию по выстраиванию отношений с Вашингтоном после публикации итогов доклада американского специального прокурора Роберта Мюллера, согласно которым сговора между РФ и избирательным штабом Дональда Трампа во время его президентской кампании 2016 года не было.

Напомним, Мюллер в течение двух лет занимался «расследованием» так называемого «вмешательства РФ» в выборы президента Штатов в 2016 году. Западные журналисты неоднократно отмечали, что дело о вмешательстве сфабриковано и является так называемой «охотой на ведьм».

Российская сторона не раз опровергала политические и голословные обвинения в свой адрес, поскольку Москва придерживается политики невмешательства во внутренние дела других государств. Сам глава Белого дома Дональд Трамп также опровергал обвинения в связях с РФ в свой адрес.