Сирия, 4 апреля. Курды продают сирийскую нефть боевикам «Ан-Нусры»***, ИГ1 выпустило пособие по выживанию в пустыне для иностранных боевиков, YPG продолжают насильственный призыв в курдские силы, турецкие силы начали выдавать новые «удостоверения личности» в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили террористов ИГ в Ракке.

«Сирийская свободная армия» (ССА): начала выдавать новые удостоверения личности в Джераблусе.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): выпустило для боевиков пособие по методам выживания в пустыне.

«Джебхат ан-Нусра1»: поставила под контроль рынок нефтепродуктов в Идлибе.

Курды: были уличены в продаже нефти террористам «Ан-Нусры», продолжили насильственный призыв в YPG в Ракке.

Провинция Алеппо

Созданный протурецкими формированиями ССА «городской совет» в Джераблусе начал выдавать гражданам Сирии «удостоверения личности», запретив при этом предоставлять услуги лицам, не имеющим при себе этих удостоверений. Как утверждает DMC News, распространение новых удостоверений личности в зоне турецкой оккупации проходит при непосредственном участии ВС Турции. Как сообщил глава пресс-центра протурецкого «городского совета» в городе Аль-Баб, новые удостоверения личности выдаются всем, кто проживает сейчас в контролируемых Турцией зонах Алеппо, включая вынужденных переселенцев из Хомса, Даръа и Восточной Гуты. В удостоверении личности в том числе указывается «прописка» и место рождения человека. Турецкие силы проводят «паспортизацию» для того, чтобы облегчить себе контроль над населением в удерживаемых районах.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационные источники террористов «Исламского государства» опубликовали специальное сообщение для действующих в пустыне «спящих ячеек» ИГИЛ. Как сообщают источники в Twitter (@RosannaMrtnz), в сообщении ИГ излагаются методы выживания в пустыне, необходимые боевикам, скрывающимся после разгрома в Дейр-эз-Зоре. Отмечается, что пособие в первую очередь предназначается для иностранных боевиков ИГ, которые привыкли к жизни в городах и к климату, значительно отличающемуся от климата Сирийской пустыни.

ВВС международной коалиции США нанесли авиаудар по позициям террористов ИГ на холме Джахфа в окрестностях города Аль-Багуз на юге провинции, сообщает информационное агентство DeirEzzor 24.

Провинция Даръа

Неизвестные совершили нападение на одного из бойцов ливанского движения «Хезболла» на юге Сирии, сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). Нападение произошло в районе города Аль-Харак в провинции Даръа, однако на данный момент подробности случившегося выясняются. Напомним, регион был освобожден от радикальных исламистских группировок в ходе кампании САА и ВКС РФ летом 2017 года.

Провинция Идлиб

Источники в Сирии сообщают, что террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры» поставили под свой контроль рынок нефти и нефтепродуктов на территории провинции Идлиб. Как сообщает DMC News, источники в Идлибе утверждают, что террористы поставили под свой контроль рынки и перевозчиков нефти, действующих в провинции Алеппо и на востоке Сирии — в зоне, контролируемой проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF). Курдские формирования продают нефть, добываемую в провинции Дейр-эз-Зор, и нефтепродукты, получаемые на местных станция переработки, и отправляют на запад. Захват «Ан-Нусрой» рынка энергетических ресурсов в Идлибе привел к тому, что цены, например, на дизельное топливо достигли 90 тысяч сирийских фунтов за баррель (174 доллара США).

Сирийские ополченцы обстреляли позиции боевиков в городе Саракиб, сообщает интернет-портал Idlib Plus в своем аккаунте в Twitter (@IdlibPlus).

Провинция Ракка

Боевики курдских «Сил народной самообороны» (YPG) в провинции Ракка арестовали двух молодых людей в городе Телль-Абъяд. Как сообщают новостные источники в Twitter (@HalabTodayTV), задержанные были насильно направлены на службу в курдские вооруженные формирования.

Проправительственные силы на юго-востоке провинции Ракка уничтожили двух боевиков «Исламского государства». Как сообщает Baladi News, террористы ИГ были уничтожены при попытке проникнуть через контрольно-пропускной пункт на объекты САА недалеко от города Маадан.

Провинция Хама

Как сообщает информагентство Hamah Now в своем аккаунте в Twitter (@HamahNow), артиллерия САА нанесла точечные удары по позициям боевиков в районе города Мурек на севере провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)