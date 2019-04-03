«Самые честные выборы». Часть 45: Лесбиянка против «сахарной королевы»: за кого от отчаяния готовы голосовать американцы?

Создатель агентства USA Really Александр Малькевич продолжает публикацию глав своего политического «сериала» о перманентной избирательной кампании в США.

Итак, пока все мы спали, в третьем по численности городе США, Чикаго, выбрали мэром… чернокожую лесбиянку.

Как я уже рассказывал, 2 апреля здесь состоялся второй тур выборов, в который вышли две представительницы Демократической партии Лори Лайтфут и Тони Преквинкл (17,48% против 15,96%). То есть выбор у избирателей был существенно ограничен: обе кандидатки — афроамериканки, только лидерше 56 лет, а «вице-чемпиону» скоро исполнится 72 года. Выбирай не хочу. Так и получилось: явка составила менее 35%. При этом Лайтфут набрала почти 74% голосов.

Почему? Постараюсь коротко объяснить.

Первое. Общемировой тренд «голосовать против кандидатов истеблишмента». Лайтфут никогда ранее не занимала выборный пост. Между тем, ее оппонентка — не только президент Совета округа Кук (т. е. главный законодатель «Большого Чикаго»), но и глава Демократической партии округа. Большая шишка, в общем.

Второе. Борьба с коррупцией (в принципе, это следствие из первого).

Преквинкл была близким соратником ушедшего в отставку босса Демократической партии округа Джозефа «Джо» Берриоса, который столкнулся с нешуточной критикой. Кроме того, Преквинкл принимала пожертвования и поддержку олдермена (члена городского совета) Эда Берка, находящегося в данный момент под следствием; следователи осуществили его арест в рамках федерального расследования по делу о коррупции.

Третье. Избиратели явно потеряли веру в шефа окружного Совета. Преквинкл утратила большую часть своего электората после катастрофической попытки… ввести налог на сладкие напитки в 2017 году. Избиратели были так недовольны этим налогом, что он был отменен, а Преквинкл получила несколько насмешливых прозвищ, таких как «Королева сахара» и «Тони Налогвинкл».

Что еще?

Лайтфут — лидер местного гей-сообщества. Основная тема ее кампании — борьба против уличного насилия и налоговые послабления. Инаугурация Лайтфут состоится в мае, она заменит бывшего главу администрации Барака Обамы Рама Эмануэля на посту мэра Чикаго. Он, кстати, ее активно поддержал.

Лори Лайтфут стала первой афроамериканкой, избранной на пост мэра Чикаго и третьим по счету темнокожим мэром города после Гарольда Вашингтона (1983–1987) и Юджина Сойера (1987–1989). Плюс — второй женщиной на этом посту (в 1979 году градоначальником была избрана Джейн Берн).

Сплошные рекорды. Ну вот тогда еще один: Лайтфут станет первой открытой лесбиянкой, занимающей кресло главы этого города.

«От всего сердца спасибо. Сегодня вы сделали больше, чем вошли в историю. Вы создали движение за перемены», — заявила она сразу после оглашения результатов выборов.

Но стоит ли радоваться?

Лайтфут столкнется с серьезными финансовыми и пенсионными проблемами, получит полицию с исторически низкой моралью. Ей предстоит разобраться с массовой безработицей, отрегулировать налоги, которые в данный момент воспринимаются населением как «карательные».

Плюс — решить проблему массового оттока населения, ведь Чикаго четыре года подряд теряет больше граждан из-за миграции, чем любой другой большой американский город.

Разрешилась и интрига с выборами мэра в пригороде Оклахома-Сити, в городке с населением менее ста тысяч человек под названием Эдмонд.

Об этом я тоже рассказывал: Чарльз Лэмб, работавший мэром Эдмонда в течение двух сроков, внезапно скончался в декабре прошлого года сразу после подачи заявления об участии в выборах. Ему было 72 года. И, несмотря на смерть, набрал на праймериз 2038 голосов (32,63%), уступив только бывшему мэру Дэну О'Нилу (3492 голоса, или 55,91%). В связи с чем вышел (если можно так сказать) на полноценные выборы. Правда, на этом сказка закончилась: Дэн О'Нил победил покойного мэра со счетом 67% против 33%. О'Нил ранее проработал один срок в качестве мэра с 2007 по 2009 год, а затем проиграл — и десять лет ждал реванша. Дождался: Лэмб, который руководил городом 7,5 лет, составить достойную конкуренцию не смог. Хотя и «боролся» силами своего избирательного штаба: в случае, если бы победил мертвый кандидат, мэра бы назначил городской совет. Этого, собственно говоря, и добивались сторонники умершего политика.

А вот в третьем по размеру городе штата Флорида, Тампе, второй тур еще предстоит — 23 апреля.

Первый раунд здесь прошел 5 марта, причем вообще на беспартийной основе, что не является «электоральной редкостью» для Америки. К выборам было приковано особое внимание, поскольку предыдущий мэр города и бывший GR-специалист Ассоциации строителей Тампы Боб Бакхорн занимал этот пост два срока (с 1 апреля 2011 года) и избираться на третий не мог по закону. Таким образом, в городе, название которого прекрасно известно всем любителям хоккея, ожидалась смена власти.

К сожалению (или к счастью), первый тур мэрских выборов в Тампе победителя не выявил, хоть и определил двух кандидатов, претендующих на победу в туре втором. Ими стали бывший офицер полиции Джейн Кастор и филантроп Дэвид Стрэз. Кастор, впрочем, до победы в первом туре не хватило всего ничего: она набрала 48,03% голосов, тогда как за Стрэза опустили свои бюллетени в урну всего 15,42% избирателей города.

И последнее — вновь «по следам наших выступлений».

Избирателям 9-го округа Северной Каролины стала известна дата, когда они вновь отправятся принимать участие в выборах, которые должны были состояться в ноябре 2018 года.

Напомним, что в феврале итоги ноябрьских выборов были отменены. Это стало завершением многомесячного расследования фальсификаций, в результате которого электоральный совет штата признал итоги промежуточных выборов незаконными.

В общем, были установлены новые даты праймериз и всеобщих выборов в скандальном округе.

Совет штата проголосовал за проведение праймериз 14 мая. Согласно плану, 10 сентября будут проведены всеобщие выборы, однако если кандидаты не смогут набрать более 30% голосов на праймериз, то в эту дату будут проведены первичные выборы. В случае, если возникнет необходимость проведения таких первичных выборов, всеобщие состоятся 5 ноября. Кстати, избирательная комиссия штата заявила, что майские праймериз, в которых примут участие 10 республиканских кандидатов, будут стоить от 1,2 до 1,7 миллиона долларов.

Почему же так получилось, что карманы налогоплательщиков в этот раз используют только республиканцы? Отвечаю: главный республиканский кандидат Марк Харрис (победивший на ставших неофициальными выборах) объявил, что больше не будет баллотироваться, сославшись на состояние своего здоровья и перенесенную недавно операцию.

В свою очередь демократ Дэн Маккриди, который баллотировался против Харриса на выборах-2018, объявил, что снова будет бороться за место. Он, вероятно, хотел бы выступить против оказавшегося в центре скандала республиканца, так как неизвестно, смог бы Харрис вновь заручиться поддержкой республиканцев штата и округа после прогремевшего скандала, однако ему придется встретиться с победителем республиканских праймериз в округе, где недавно уже выбрали республиканца.

Вы что-нибудь поняли? Жаль, нельзя поставить смайлик.

Объясню.

На выборах в Палату представителей и Сенат применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Порог явки отсутствует. Кандидаты в члены Конгресса США выдвигаются на первичных выборах (праймериз) Демократической и Республиканской партий, хотя законодательство ряда штатов допускает безальтернативные выборы.

В общем, кандидат от демократов есть и ждет своего соперника. При этом республиканцы (за бюджетный счет!) будут заново определять того, на кого поставят они. И, если желающих будет много, то «вторая серия» будет перенесена на осень. Чтобы вновь провести праймериз — и снова за народные деньги.

Такая, стало быть, демократия. При этом (на всякий случай) напомню нашим либералам, что (почему-то?), несмотря на столь «демократичную картинку», в выборах все равно участвуют только две партии.

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