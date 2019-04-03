Штаб Зеленского озвучил Порошенко список требований

Киев, 3 апреля. Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинул требования к действующему главе страны Петру Порошенко. Об этом команда шоумена написала в Facebook.

Как пишет РИА Новости, Порошенко после объявления результатов exit poll обратился к украинской молодежи с заявлением, что он разделает их взгляды. Он отметил, что изменения в стране должны происходить быстрее, качественнее и глубже. Президент добавил, что готов к предметному диалогу с теми, кого не смог убедить перед первым туром выборов главы страны.

В ответ на это команда Зеленского предъявила Порошенко список требований. Он состоит из девяти пунктов.

В штабе шоумена требуют принять закон об отмене декларирования доходов и расходов для активистов; внедрить на парламентских выборах пропорциональную систему с открытыми списками; отказаться от законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение; изменить состав Национального агентства по предотвращению коррупции, а также ввести внешний аудит его деятельности; лишить силовые структуры страны, в частности СБУ, полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью; запустить работу Высшего антикоррупционного суда, уволить первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко; отказаться от формирования цен на уголь по схеме «Роттердам +», ввести внешний аудит Национальной комиссии, которая ведет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, сторонники Зеленского призвали действующего президента обнародовать «перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет».

В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, лидирует Зеленский. Вторую и третью строчки заняли Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко соответственно.

Ранее Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, шоумен ответил, что готов принять предложение. Однако его советник Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах Зеленского с Порошенко. По его словам, любая политическая дискуссия, вероятнее всего, сведется к обычной перепалке.