«Нафтогаз» договорился с европейскими компаниями о создании оператора ГТС

Киев, 3 апреля. «Нафтогаз» договорился с пятью европейскими компаниями о формировании рабочей группы по созданию независимого оператора украинской ГТС. Об этом сообщает пресс-служба украинского газового гиганта.

«Нафтогаз», «Укртрансгаз» и «Магистральные газопроводы Украины» подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС», — пишет «Нафтогаз» в Twitter.

Ранее сообщалось, что глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предложил передать часть ГТС западным компаниям в обмен на инвестиции и поддержку Запада. Отметим также, что «Нафтогаз» рассматривает возможность использовать ПХГ для хранения европейского газа. Такой вариант украинская компания прорабатывает на случай, если Москве и Киеву все же не удастся заключить новый контракт на транзит российского газа через Украину. Срок действующего контракта истекает в этом году и стороны пока не могут найти компромисс для его пролонгации.