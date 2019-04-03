Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

«Нафтогаз» договорился с европейскими компаниями о создании оператора ГТС

42
0 Оставить комментарий

«Нафтогаз» договорился с европейскими компаниями о создании оператора ГТС

Киев, 3 апреля. «Нафтогаз» договорился с пятью европейскими компаниями о формировании рабочей группы по созданию независимого оператора украинской ГТС. Об этом сообщает пресс-служба украинского газового гиганта.

«Нафтогаз», «Укртрансгаз» и «Магистральные газопроводы Украины» подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС», — пишет «Нафтогаз» в Twitter.

Ранее сообщалось, что глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предложил передать часть ГТС западным компаниям в обмен на инвестиции и поддержку Запада. Отметим также, что «Нафтогаз» рассматривает возможность использовать ПХГ для хранения европейского газа. Такой вариант украинская компания прорабатывает на случай, если Москве и Киеву все же не удастся заключить новый контракт на транзит российского газа через Украину. Срок действующего контракта истекает в этом году и стороны пока не могут найти компромисс для его пролонгации.

Автор: Антон Соколов
Источник: Страница «Нафтогаза» в Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров