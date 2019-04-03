Стали известны новые подробности дела против мэра Евпатории Филонова

Евпатория, 3 апреля. Уголовное дело возбуждено против главы администрации Евпатории Андрея Филонова, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным источника Федерального агентства новостей, в настоящее время следователями прорабатываются две параллельные линии.

Так, прокуратура подавала иск в суд на снятие Филонова с должности из-за того, что он устроил директором муниципального казенного учреждения отца своей гражданской жены Эдуарда Макаревича. В минувший вторник иск прокуратуры был удовлетворен, но пока решение не вступило в законную силу.

Параллельно в ФСБ изучают контракты по приватизации муниципальной собственности другими родственниками Филонова: двоюродным братом гражданской жены, ее матерью, а также родным братом самого подозреваемого.

Главу администрации Евпатории обвиняют в превышении должностных полномочий с особо тяжкими последствиями.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал дело против Филонова, отметив, что перед законом и правосудием «неприкасаемых нет».