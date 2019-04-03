Ангола надеется на поддержку России в форме инвестиций

Президент Республики Ангола Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу находится в Москве с официальным визитом. В среду, 3 апреля, он встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и выступил перед депутатами. Республика Ангола надеется на то, что поддержка России в ближайшее время проявится в форме крупных и долгосрочных инвестиций, передает корреспондент Федерального агентства новостей со слов лидера страны.

«Мы можем гордиться тем, что всегда получали максимальную поддержку и солидарность со стороны России, – заявил президент Анголы. – Начиная с борьбы за национальное освобождение и сопротивления внешней агрессии, особенно агрессии режима апартеида Южной Африки, и вплоть до недавнего восстановления страны после гражданской войны. Реальных друзей и союзников можно определить в кризисные моменты, а народы России и Анголы связывает дружба и солидарность на протяжении долгого времени, несмотря на изменения в мире».

Лоуренсу напомнил, что Россия и Ангола уже сотрудничают в области использования природных ресурсов, обороны, полиции, банковском деле, высшем образовании, авиации, рыболовстве, транспорте. Между странами действует несколько двусторонних соглашений в области парламентского, военно-технического сотрудничества, воздушных перевозок, борьбы с организованной преступностью, правовой помощи. Несколько соглашений еще обсуждаются – это положения о сотрудничестве в области мирного исследования космоса, юстиции, торгового мореплавания и взаимного признания дипломов.

«К сожалению, немногие российские компании сейчас работают на нашем рынке, – признал президент Анголы. – Мы работаем только в поиске и добыче алмазов, строительстве гидроэлектростанций, в области юридических консультаций. Мы заинтересованы в том, чтобы создать совместные предприятия и частные партнерства в обработке промышленности, рыболовстве, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, геологии, недропользовании».

Лоуренсу добавил, что Ангола открыта для приема туристов, ученых и других специалистов из России – для этого упрощены и отменены требования по оформлению въездных виз. С 30 марта 2018 года ангольские власти в одностороннем порядке ввели для граждан 61 страны, в том числе Российской Федерации, упрощенный режим выдачи туристических виз. Сроки оформления составляют максимум три дня.

По данным ФТС России, объем взаимной торговли с Анголой в 2018 году снизился на 33,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 79,47 миллиона долларов США. Снижение объема товарооборота вызвано уменьшением объемов российского экспорта, связанным с выполнением в 2017 году основной части контракта АО «Гознак» на поставку Национальному банку Анголы изделий нового денежного ряда, а также завершением поставок оборудования и техники в рамках проекта создания национальной системы спутниковой связи и вещания «Ангосат». Основные направления развития деловых связей между нашими странами в настоящее время – горнорудная, энергетическая, транспортная сферы, а также сфера связи.

Взаимодействие в военно-технической сфере развивается по линии Российско-Ангольского межправительственного комитета (РАМК) по военно-техническому сотрудничеству. Руководство республики рассматривает вариант построения вооруженных сил страны по российскому образцу. Луанда заинтересована в закупке новейших образцов вооружения и военной техники отечественного производства, подготовке своего офицерского состава в России. В вузах Минобороны России проходят обучение 530 ангольских курсантов и слушателей (гражданским специальностям в российских вузах обучаются более 2000 ангольцев).

Ангола поддерживает большинство обращений об одобрении российских кандидатур на выборах в руководящие органы системы ООН и других международных организаций. При голосовании на сессиях ГА ООН по важным для России резолюциям Ангола также выступает на российской стороне. В частности, традиционно является соавтором резолюций о борьбе с героизацией нацизма, достижениях в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, неразмещению первыми оружия в космосе. Кроме того, республика воздерживается при голосовании по сирийскому и украинскому вопросу.

«Анголу и Россию объединяют близкие взгляды на международную ситуацию, – отметил Лоуренсу на выступлении в Госдуме. – Общность нашей позиции заметна. Наши страны всегда были сторонниками построения лучшего мира без войн, где правили бы энергетическая и продовольственная безопасность, где меньше было бы голода и эпидемий».

Добавим, что в Государственной думе действует депутатская группа по связям с парламентами стран Центральной и Южной Африки под руководством Аркадия Пономарева.