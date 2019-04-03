ИГ в Сирии собирает силы для новых атак, пока США «спасают» главарей «халифата»

Боевики запрещенного в России «Исламского государства»1 проводят в провинции Дейр-эз-Зор операцию под названием «Аль-Абра» («Переправа») для спасения членов ИГ1, уцелевших в ходе сражения с курдскими силами под Багузом. Как утверждает, ссылаясь на местные источники, итальянское агентство Difesa & Sicurezza, остатки ИГИЛ1, скрывающиеся в сирийской пустыне, совершают нападения на правительственные и курдские силы, чтобы дать время бежать уцелевшим боевикам. В «спасательной операции» принимают участие главари так называемых сил внутренней безопасности ИГ («ингимаси») и силы «Аль-Риказ» — бывшие «инкассаторы» террористов. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Генеральная уборка после кровавого бала

Проамериканские силы, занявшие Багуз, занимаются сейчас «генеральной уборкой» после битвы. Даже после интенсивных бомбардировок ВВС США по последнему оплоту «Исламского государства» в районе Багуза осталось большое количество террористов — тех, кому повезло тайно бежать, и тех, кто купил себе выход из окружения, а потом взялся за старое.

Главной целью проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) стали пещеры в районе холма Джафра, расположенного в районе Багуза. Именно там, согласно заявлениям официального представителя SDF Мустафы Бали, скрываются последние группы боевиков. Коалиция США уже нанесла несколько мощных ударов по этим пещерам. Как подчеркнул официальный представитель коалиции Скотт Роулинсон, в настоящее время действия коалиции сосредоточены на том, чтобы не дать ИГ «регенерироваться и наладить внутреннее взаимодействие».

Следует отметить, что всех главарей «Исламского государства» забирает у курдов коалиция США — так, недавно под Багузом был захвачен Абу Сухайб аль-Ираки, бывший «эмир боевой подготовки», известный как «третий человек в ИГ». Силы коалиции незамедлительно доставили функционера ИГ вместе с его нукерами на базу коалиции в районе нефтяного поля Аль-Омар. Туда же доставляют всех интересных Пентагону боевиков «Исламского государства».

«Безопасная гавань» для всех, кто готов работать на США

На данный момент силы курдов и коалиции США не справляются с этой задачей: практически ежедневно курдские силы терпят потери при нападениях «спящих ячеек» ИГ на всем востоке Сирии. Ответные меры — аресты, дополнительные меры безопасности в курдских городах — пока не дают значительного результата.

Отчасти это может объясняться тем, что боевики ИГ получают помощь от своих американских покровителей — для этого уцелевшим террористам необходимо лишь добраться до 55-километровой «зоны безопасности» вокруг американской военной базы «Ат-Танф», незаконно размещенной в провинции Хомс.

Как стало известно, американские военные разместили уцелевших исламистов на территории тренировочного лагеря группировки «Кувват Шахид Ахмад аль-Абду» — одной из четырех проамериканских группировок «умеренной оппозиции», действующих в «зоне 55к». Боевики ИГ получили от своих покровителей «гуманитарную помощь» — палатки, одеяла, стрелковое оружие и приборы ночного видения.

США стараются сохранить самые ценные активы

Террористы «Исламского государства» официально отказались от попыток поставить под свой контроль территорию Сирии, вместо этого сделав ставку на большое количество беспокоящих террористических атак, напомнил военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В настоящее время как вырвавшиеся из окружения боевики ИГ, так и американские силы стараются спасти самых ценных главарей группировки и наиболее ценные активы террористов.

«В районе Аль-Багуза остаются небольшие группы боевиков, там могут скрываться среди местного населения на нелегальном положении уцелевшие функционеры ИГИЛ, которые не смогли вырваться из окружения, — эмиры, «ингимаси» (сотрудники их так называемой службы внутренней безопасности), и другие значимые фигуры, для вывода которых предпринимаются скоординированные усилия. Их выводят на территории Сирийской пустыни к югу от Дейр-эз-Зора, либо же на территорию Ирака в провинцию Анбар, где есть районы, которые слабо контролируются правительством и шиитскими формированиями, — отметил аналитик центра «Кассад». Анализ нападений, которые фиксируются объективными источниками, говорит о серии атак на сирийских военных в районе от Абу-Кемаля до Дейр-эз-Зора, и продолжаются террористические атаки на блокопосты SDF на восточном берегу, что говорит о том, что осуществляется комплекс мер, направленных либо на распыление сил для реализации каких-то целей ИГИЛ в этом районе, либо же речь идет о вывозе каких-то ценных фигур, или ценного имущества — документации, золота, денег».

Существование тайной тюрьмы коалиции США в районе месторождения Аль-Омар, где держат захваченных живыми боевиков ИГ, укладывается в практику, которую Пентагон применял еще с начала войны в Ираке.

«Ценных функционеров, которые имеют информацию о деятельности группировки и управляли значительными формированиями, имели доступ к архивам, документации или операционной деятельности ИГИЛ, США обычно забирают у курдов. Это же касается и иностранных наемников, которые воевали в составе ИГ. Это, с одной стороны, объясняется стремлением монополизировать доступ к информации, которую можно получить от этих лиц, с другой стороны это повышает возможность для сокрытия «неудобных» фактов о деятельности этих лиц — о том, как они попали на территорию Сирии, как они контактировали с различными спецслужбами стран НАТО, — объяснил собеседник ФАН. — При необходимости эти кадры, находящиеся в заключении, могут быть использованы в дальнейшем для террористической деятельности и других тайных операций. Курдам оставляют только рядовой состав, женщин, детей и обычных боевиков из местных племен, которые существенной ценности не представляют».

Деятельность боевиков в районе «Ат-Танфа» выгодна американцам, поскольку решает сразу две задачи — уцелевшие террористы ИГ, получив доступ к цепям снабжения, могут вновь беспокоить правительственные силы и мирные города на всем юге Сирии, одновременно при этом перекрывая «шиитский мост» Иран-Бейрут — одну из главных целей существования военной базы «Ат-Танф». При этом усилия иракских и проиранских сил, которые стремятся перекрыть границу между Хомсом и иракской провинцией Анбар, на данный момент оказываются недостаточными. Однако в целом боевики ИГ сейчас не способны предпринять попытку возрождения своего «халифата» на территории Сирии и Ирака.

«Заявления Трампа об «окончательной победе на ИГИЛ», конечно, преждевременные, но это [захват областей в Сирии или Ираке] маловероятно. Сейчас они даже официально заявили, что переходят к тактике разъединенных атак на объекты инфраструктуры и делается ставка на большое количество отдельных нападений, чтобы показать, что ИГ действует и сохраняет операционные возможности. С другой стороны, уровень популярности группировки значительно просел и захватить целые районы на длительное время у них не получится. С налета захватить что-то — да, но удержать — нет», — подытожил глава аналитического центра «Кассад».

1 Организация запрещена на территории РФ.