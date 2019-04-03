Теракт в метро Петербурга. Два года спустя. ФАН-ТВ

Два года назад в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная Площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник привел в действие самодельную бомбу, от взрыва погибли 15 человек, еще 103 пострадали. Жизнь людей, оказавшихся в вагоне в тот день, уже никогда не будет прежней.

Режиссер-документалист Наталья Кириллова такого сценария раньше и представить не могла: она — одна из тех, кто пережил взрыв в вагоне петербургского метро. Два года назад на перегоне между станциями «Сенная Площадь» и «Технологический институт» террорист-смертник привел в действие самодельную бомбу. От взрыва погибли 15 человек, еще 103 пострадали. Жизнь людей, оказавшихся в вагоне в тот день, уже никогда не будет прежней.

Теперь Наталья не выпускает из рук трость, предпочитает наземный транспорт, а в метро спускается редко. Тот день помнит практически по минутам, словно весь этот ужас произошел вчера.

«Тогда здесь было очень пусто, немного было пассажиров, и я сразу вошла в вагон. Возле меня стояли молодые люди. Один меня очень заинтересовал, он стоял прямо напротив меня. Он был одет весьма странно, ему было лет чуть больше 20-ти, за спиной рюкзак. Одет он был в грязно-персиковую куртку с капюшоном с опушкой», — припоминает Наталья.

Как окажется позже — это и был террорист Акбаржон Джалилов. Наталья даже помнит, как посмотрела смертнику в глаза, а в них пустота. Террорист зашел в вагон на станции «Невский проспект», на «Сенной» пассажиров заметно прибавилось, они оттеснили Джалилова в сторону. Возможно, это и спасло Наталье жизнь. А уже через несколько секунд раздался оглушительный взрыв и свет погас. 11 человек, включая террориста, скончались на месте. Позже выяснилось, что мощность взрывного устройства составила около 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

«Все гаснет, и начинают все кричать. Кричали потому, что было страшно и потому, что было очень больно. У меня была такая боль, как будто, такой железный прут расклеенный тебя пронзил сквозь уши справа налево. Тогда я не вышла на «Техноложке», меня вытащили из этого проема. Двери не открывались, они были, как будто оплавленные, и дверей как таковых уже не было. Было очень тяжело, потому что мне казалось, мы ехали вечность. Когда мы подъехали, когда я увидела огни станции, я помню, потеряла сознание», — рассказывает пострадавшая.

Несмотря на весь ужас происходящего вокруг, по словам Натальи, паники практически не было. Люди помогали друг другу, как могли. Спасательные службы в тот день сработали максимально быстро, и, что важно, правильно распределили пострадавших. Самые тяжелые отправились в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Там их уже ждали. Менее чем за полчаса подготовили пять операционных.

«У нас есть планы определенные, как действовать в чрезвычайной ситуации. Я должен как руководитель службы обзвонить всех и вызвать из дома. Я никого не обзванивал, мне звонили и говорили: «Мы уже едем». То есть, когда узнали о том, что теракт, все кто могли и должны были приехать, они приехали сами. Через 20 минут у нас были дополнительные бригады и хирурги, и анестезиологи. Они были и в операционных, и в реанимации», — вспоминает главный анестезиолог института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вячеслав Афончиков.

По опыту терактов в мире существует так называемая первая волна пострадавших. Это те, кто добираются до больниц самотеком. Они вносят сумбур в оказание помощи. Это, как правило, не тяжелораненые, они могут передвигаться сами и заполняют стационар скорой помощи. Такие пациенты отвлекают силы и средства, мешают оказывать помощь. Но в тот раз такого не случилось. Первой волной стали самые тяжелые пострадавшие.

Первая волна принесла 19 человек. Всего в институте было пролечено 25 пострадавших. Медикам не удалось спасти только одну женщину с тяжелым осколочным поражением позвоночника. Директор института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Валерий Парфенов на рабочем столе компьютера до сих пор хранит записи, где появление каждого расписано поминутно. После теракта он решил создать книгу «Атлас тяжелых повреждений», которая должна передать опыт другим врачам, если однажды им тоже придется пройти через такое.

Восстанавливаться после теракта многим приходится до сих пор. Страшно подумать, какие масштабы могли быть у трагедии, если бы сработали все взрывные устройства. Ведь помимо того, что Джалилов взорвал на себе и того, что, к счастью, успели обнаружить и обезвредить на «Площади Восстания», было и третье.

Спустя три дня после теракта в метро, в доме на Товарищеском проспекте оперативники нашли самодельную бомбу. Почти такую же, как взорванная в петербургской подземке. Шесть человек были задержаны.

Позже в Петербурге и Москве задержали еще нескольких предполагаемых пособников, все они оказались выходцами из средней Азии и состояли в запрещенной террористической организации. Следователи вышли на подозреваемых, изучая телефонные звонки Акбаржона Джалилова. Всего на скамье подсудимых оказалось 11 фигурантов.

«В отношении 11 обвиняемых по уголовному делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении таких преступлений, как организация террористического сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, террористический акт, незаконное изготовление оружия, незаконный оборот оружия и взрывных устройств», — официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Всех подсудимых доставили в Петербург. В Ленинградском окружном военном суде спустя два года прошло первое заседание по существу. Впереди у адвокатов изучение почти двух сотен томов дела. Фигурантам предстоит встречаться лицом к лицу с пострадавшими и близкими погибших. Однако своей вины ни один из обвиняемых не признает, более того, все заявляют, что их подставили.

Мать одного из подсудимых утверждает, что сын жил в резиновой квартире всего три дня, снимал койко-место. А позже сам пошел в полицию заявить о пропаже друга.

«Мой сын не причастен к этим подлым делам, и я проклинаю всех террористов, которые вот такими мерзкими делами занимаются. Я не боюсь всему миру сказать, что будь они прокляты эти террористы. Вы сами поймите, если в квартире есть бомба, а как он будет жить с этой бомбой, вы бы жили?», — сокрушается мать одного из обвиняемых Яркинай Мирзаалимова.

«Собранными доказательствами их вина не подтверждается, и на предположениях нельзя предъявлять людям такие тяжкие обвинения, за которое предусматривается пожизненное лишение свободы. Поэтому, я думаю, мне удастся это доказать на суде, так как многое противоречит в собранных материалах следствия, и я постараюсь это сделать», — настаивает защитник подсудимых Марат Сагитов.

Вытирая слезы от нахлынувших воспоминаний, Наталья Кириллова признается, самым сложным оказалось не выжить в теракте, а жить после. Панические атаки по ночам, проблемы с сердцем, головные боли, одно ухо почти не слышит, передвигаться теперь может только с тростью. Пострадавшая в теракте выпивает в день по 18 таблеток. Хотя раньше к врачам она почти не обращалась. Женщине пришлось пройти три медицинские экспертизы, чтобы доказать — травмы она получила при взрыве. Восстанавливать здоровье Наталье теперь приходится самостоятельно. Ведь государственной программы, которая помогла бы людям реабилитироваться после теракта, в России нет.