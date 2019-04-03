Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Киев, 3 апреля. Правительство Украины отменило фиксированные цены на газ для населения. Соответствующее решение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании 3 апреля.

По словам Гройсмана, это решение позволит избежать повышения цены по требованию МВФ, пишет РИА Новости. Премьер-министр напомнил о заявлении «Нафтогаза» по поводу снижения цены за кубометр газа до 8,55 гривен.

«Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они его будут продавать, тем лучше. Думаю, настало время прикрутить цену на газ «Нафтогазу». Сегодня мы приняли решение, которое дает право «Нафтогазу» устанавливать меньшие цены, чем 8,55, но ни в коем случае не выше», — сказал Гройсман.

Напомним, ранее в отчете Национального банка Украины за январь сообщалось об очередном повышении цен на газ по требованию Международного валютного фонда. Также, согнало прогнозам, ожидается повышение цен и тарифов на 13,6% в 2019 году. Отметим, МВФ требует поднять цены газа для населения Украины до европейского уровня.