Психологи дали советы, как влюбить в себя человека

Москва, 3 апреля. Специалисты американского Университета Стоуни-Брук разработали перечень пунктов, которые, по их мнению, помогут наладить отношения с любым человеком.

По словам Артура Арона, одного из авторов этого перечня, для того, чтобы влюбить в себя человека, необходимо следовать нескольким несложным правилам, пишет Planet Today.

Он советует задавать больше личных вопросов собеседнику, которые помогут раскрыть его личность. В то же время, утверждают специалисты, рассказанный секрет также может существенно помочь сближению. Немаловажным является и язык тела, который часто располагает к доверию больше, чем сказанные слова, отметили психологи.

По их мнению, подарки, переживание вместе ярких моментов, а также работа над собой также важны при выстраивании отношений. Утверждают психологи также и о том, что люди с одинаковым хронотипом, речь идет о «совах» или «жаворонках», легче уживаются, поэтому важно синхронизировать распорядок сна.

Ранее ученые установили взаимосвязь между психическим состоянием человека и продолжительностью его жизни. По данным специалистов, серотонин и эндорфины оказывают прямое влияние на долголетие человека. Чтобы пополнить запасы «гормона счастья», необходимо включить в свой рацион бананы, инжир, арахис, хурму, груши и финики, указали эксперты.

В то же время американские психологи из Университета штата Айова выяснили, как за короткий промежуток времени можно улучшить настроение.