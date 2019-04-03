Путин примет участие в открытии завода Mercedes Benz в Подмосковье

Москва, 3 апреля. Президент России Владимир Путин примет участие в открытии первого в России завода Mercedes Benz по производству легковых автомобилей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков отметил, что у президента в среду запланированы два важных мероприятия — переговоры с президентом Казахстана и открытие завода Mercedes Benz в Подмосковье. В Кремле отметили, что расширение деятельности немецкого автопроизводителя в стране является привлечением зарубежных инвестиций.

«Сегодня Mercedes Benz впервые запускает производство легковых автомобилей. Построил в Подмосковье в индустриальном парке-10 соответствующее предприятие, — рассказал подробности Песков. — Президент приедет туда и откроет [завод] вместе с руководством компании Mercedes Benz».

«Вы видите, что Mercedes Benz расширяет свое присутствие в России. Какие-то компании не могут завоевать необходимый сегмент рынка: вы знаете, что Ford сокращает свое присутствие и отказывается от производства легковых машин. Но другие компании, наоборот, компенсируют отсутствие своих конкурентов. Поэтому процесс развивается позитивно, и президент традиционно уделяет зарубежным инвестициям большое внимание», — пояснил ситуацию пресс-секретарь президента страны.

Ранее американский автопроизводитель Ford объявил грандиозную распродажу на легковые автомобили перед уходом с российского рынка.