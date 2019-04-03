Малькевич предложил изменить УК РФ, чтобы наказать Навального за фейковые «расследования»

Признание бывшей сотрудницы ООО «Московский школьник» Натальи Шиловой в том, что она стала героиней «расследования» видеоблогера Алексея Навального ради денег (которые ей обещали, но не заплатили), и что ее заставили прочитать на камеру придуманный кем-то текст, а потом сделали крайней в истории со скандальным разоблачением фейка про «умытаз», актуализировало вопрос о необходимости ужесточения наказания за распространение лживых сведений в СМИ и интернете.

Александр Малькевич, первый замперд комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, возглавляющий Фонд защиты национальных ценностей, уже призывал ужесточить вступивший в силу 29 марта этого года закон о борьбе с недостоверной информацией и с информацией, оскорбляющей общество, государство и госсимволы. По его мнению, так называемый закон о борьбе с фейками слишком «мягкий, либеральный и с кучей разных оговорок».

Но после того как Наталья Шилова рассказала, как ее использовали Алексей Навальный и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь в кампании против поставщиков питания в столичные школы и детсады, Малькевич убедился, что российские депутаты, придумывающие законы, мягко говоря, не всегда понимают, как работают СМИ и интернет.

«В этой истории с фейковым расследованием Навального недавно принятый закон о распространении недостоверной информации не может быть применен, потому что он вступил в силу позже. Но даже если бы его можно было здесь использовать, то вряд ли бы авторы фейка понесли серьезное наказание. Проблема в том, что наши законы недостаточные и половинчатые. Сейчас, кстати, Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят ответственность за распространение иностранных СМИ без разрешения. Но наказывать будут только за распространение без разрешения печатных периодических изданий. Почему только печатных? Такое впечатление, что некоторые депутаты Госдумы засиделись во всех смыслах этого слова и в силу возраста и отсутствия компетенции не понимают, что такое современные СМИ и каналы распространения информации», — заметил Александр Малькевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

По его мнению, такая законотворческая деятельность способна лишь вызывать дополнительный негатив в адрес России, а эффекта в борьбе с иностранной антироссийской пропагандой она не имеет.

«Вместо того чтобы единовременно принять пакет законов, призванный защитить информационные границы России, депутаты предпочитают растягивать это все на долгое время. И каждая серия этого сериала — это мягкий, недоработанный закон вроде закона о борьбе с фейками, который не будет работать уже через месяц после его принятия», — сказал Малькевич.

По словам члена ОП РФ, истории, похожие на фейк ФБК о питании в столичных школах и детсадах, повторяются все чаще и чаще из-за отсутствия реального наказания за подобную деятельность.

«То, что представил публике Навальный и его команда, это даже не фейк, а придуманная от начала и до конца история. Чтобы привлекать к ответственности за подобное, требуется пересмотреть законодательство кардинальным образом. И менять надо, в том числе, Уголовный кодекс, чтоб другим было неповадно. Потому что сегодня с помощью таких постановок ты пытаешь убить репутацию отдельных людей и компаний, а завтра с помощью компьютерных спецэффектов ты покажешь взрыв на атомной электростанции. Какое наказание ты понесешь за это? В течение 24 часов удалишь из Сети сочиненную тобой историю? И это все? Пока в Госдуме борются с распространением привезенного из-за океана журнала Playboy, интернет наводняют даже не фейки, а сознательно сконструированные провокации, сделанные качественно, по последнему слову техники. Не видеть этого — сродни преступлению», — заключил Александр Малькевич.

Напомним, перед публикацией «расследования» «Чем кормят детей в школах и детских садах Москвы» Навальный и Соболь тайно встречались в Петербурге с главой компании «Конкорд» Евгением Пригожиным, предлагая ему «полностью закрыть искусственно нагнетаемый скандал вокруг питания в образовательных учреждениях Москвы» в обмен на «300 миллионов рублей за муниципальные выборы в Петербурге». А, получив категорический отказ, они продолжили свою деятельность против поставщика питания в детские учреждения столицы.

ООО «Московский школьник», которое ФБК безосновательно «окрестил» подразделением «Конкорда», заявив, что на производстве и складах творится полная антисанитария, подал на «расследователей» в суд. Компания намерена защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию.